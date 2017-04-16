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Seçmen taşıyan ambulans ile motosiklet çarpıştı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde iki hastayı oy kullanamaya götüren ambulans ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı

16.04.2017 - 19:31
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Kaza, Acıpayam İlçesi Çakır Mahallesi'nde meydana geldi. Hasta olan Arif Aydoğdu ile Muhammet Kabukçu'yu oy kullanacakları Eskiköy Mahallesi'ndeki sandıklara götürmek üzere yola çıkan Ahmet Kabaetli yönetimindeki 20 DS 112 plakalı ambulans, karşı yönden gelen 20 yaşındaki Furkan Şahan yönetimindeki 09 YJ 767 plakalı motosikletle çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, motosiklet sürücüsü Furkan Şahan ile arkasındaki kask takmadığı belirlenen 18 yaşındaki Yunus Emre Şahan, ağır yaralandı. Ambulans şoförünün ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen başka bir ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Şahan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Seçmen taşıyan ambulans ile motosiklet çarpıştı

Seçmen taşıyan ambulans ile motosiklet çarpıştı

Seçmen taşıyan ambulans ile motosiklet çarpıştı

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