Seda Akgül'den İzzet Yıldızhan'a: 10. çocuğu benden yap

Üç farklı kadından 9 çocuğu bulunan İzzet Yıldızhan, canlı yayında bilinmeyenlerini anlattı. 54 yaşındaki türkücü, üç kadınla aynı evde yaşamadığını söyledi.

"3 KADINLA YAŞAMIYORUM"

İzzet Yıldızhan, "Hayatımda 3 kadın yok. Böyle bir hayatım yok. Çocuklarımın anneleri başımın tacıdır, onlara çok teşekkür ediyorum. Hepsi asil, çocuklarının başında. Hayatımda bir kadın var. Son yaptığım çocuk da ondan." ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı, "Çocuklarınızın anneleri evlenseler karışır mısınız?" sorusuna, "Ben karışmam çocukları karışabilir." cevabını verdi.

SEDA AKGÜl'ÜN SÖZLERİNE YANIT: BEN TÜKENDİM

Seda Sayan'ın, TV8'de magazin programı sunan Seda Akgül'ün "10. çocuğu benden yapsın" şeklinde espri yaptığını iletmesi üzerine İzzet Yıldızhan, "Benim artık halim yok, tükendim. Sondu, daha bitti." karşılığını verdi. Sayan'ın sözleri ise "Yeter bence de, bu ne be" şeklinde oldu.