Seda Sayan ameliyat olacak

Seda Sayan dün akşam programının yapım şirketinin düzenlediği iftar yemeğinde görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Seda Sayan sunuculuğunu yaptığı program sezon finaline girince omzunda meydana gelen kas yırtılması nedeniyle ameliyat olacağını söyledi.

"KASIM YIRTILDI"

"Pilates yaparken iki kasım yırtıldı. Fizik tedavi ile geçirebileceğimizi sandık ama olmadı. Ameliyat şart" diyen Seda Sayan, ameliyat için yaz tatilini beklediğini söyledi.

'OĞLUMUN SEVGİLİSİYLE TANIŞMADIM'

Oğlu Oğulcan Engin'in sevgilisi ile tanıştığı haberlerini yalanlayan Seda Sayan "Henüz tanışmadım. Oğulcan ile de konuşmadık bu konuyu. Çocuğum kimi getirirse başımın tacı. Ama daha küçük. Bence bir erkek 30 yaşından sonra evliliği düşünmeli" açıklamasında bulundu.

"PATRON OĞULCAN"

Oğulcan'ın çok aklı başında bir çocuk olduğunu da sözlerine ekleyen Seda Sayan, "Ben artık harçlığımı ondan alıyorum. Artık her şeyi o yönetiyor, aileye o bakıyor. Patron o" dedi.