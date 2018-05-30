taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.687
USD
4,4524
EURO
5,1837
ALTIN
185,97
PETR
76,1600

Seda Sayan ameliyat olacak

Seda Sayan, pilates yaparken sakatlandı.

Haber Merkezi | 30.05.2018 - 14:41..
  1. Haberler
  2. Magazin

Seda Sayan ameliyat olacak

Seda Sayan dün akşam programının yapım şirketinin düzenlediği iftar yemeğinde görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Seda Sayan sunuculuğunu yaptığı program sezon finaline girince omzunda meydana gelen kas yırtılması nedeniyle ameliyat olacağını söyledi.

"KASIM YIRTILDI"

"Pilates yaparken iki kasım yırtıldı. Fizik tedavi ile geçirebileceğimizi sandık ama olmadı. Ameliyat şart" diyen Seda Sayan, ameliyat için yaz tatilini beklediğini söyledi.

'OĞLUMUN SEVGİLİSİYLE TANIŞMADIM'

Oğlu Oğulcan Engin'in sevgilisi ile tanıştığı haberlerini yalanlayan Seda Sayan "Henüz tanışmadım. Oğulcan ile de konuşmadık bu konuyu. Çocuğum kimi getirirse başımın tacı. Ama daha küçük. Bence bir erkek 30 yaşından sonra evliliği düşünmeli" açıklamasında bulundu.

"PATRON OĞULCAN"

Oğulcan'ın çok aklı başında bir çocuk olduğunu da sözlerine ekleyen Seda Sayan, "Ben artık harçlığımı ondan alıyorum. Artık her şeyi o yönetiyor, aileye o bakıyor. Patron o" dedi.

Seda Sayan ameliyat olacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konya'da CHP'li Abdüllatif Şener'e tepki

Konya'da CHP'li Abdüllatif Şener'e tepki

278
Tuncay Özkan'dan Marmaray için Bülent Ecevit çıkışı

Tuncay Özkan'dan Marmaray için Bülent Ecevit çıkışı

669
Erdoğan yerli otomobil konusunda kararlı

Erdoğan yerli otomobil konusunda kararlı

143
Dolar 5 hafta sonra düşüşe geçti

Dolar 5 hafta sonra düşüşe geçti

256
Mahir Ünal'dan CHP'ye eski Türkiye eleştirisi

Mahir Ünal'dan CHP'ye eski Türkiye eleştirisi

114
Tuncay Özkan'dan canlı yayında Kelime-i Tevhid

Tuncay Özkan'dan canlı yayında Kelime-i Tevhid

715
Soros'a göre Avrupa kötü bir sona ilerliyor

Soros'a göre Avrupa kötü bir sona ilerliyor

82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94