Seda Sayan oğluna iş ayarladı

Geçtiğimiz aylarda "Mehmet Tuna'yla mahkemelik olduğu" haberleriyle gündeme gelen Seda Sayan, mekanını yeniden kiraya verdi. Kira bedelini alamadığı için Mehmet Tuna'yı mekandan attıran şarkıcı, yeni kiracısına şart koştu.

OĞLUM MEKANDA ÇALIŞACAK

Güneş Gazetesi'nin haberine göre; Seda Sayan, 250 bin liraya kiraya verdiği mekanın üst katında oğlu Oğulcan Engin'in DJ lik yapması şartını koydu. Mekan açıldığından itibaren arkadaşlarıyla her akşam mekana gelen şarkıcı, bu şekilde de mekanın reklamını yapmaya çalışıyor.

"OĞULCAN PARA YİYOR" DEMİŞTİ

Seda Sayan'ın eski eşi Oğulcan Engin'in abbası Sinan Engin, Kıbrıs'ta katıldığı bir söyleşide oğlunun tembel olduğunu ve hiçbir iş yapmadığını söylemişti. Sinan Engin'in söylediklerine kızan Seda Sayan'ın bu yüzden Oğulcan'a iş ayarladığı iddia ediliyor.