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Seda Sayan ve Gülben Ergen'den Yeşim Salkım'a dava

Ekranda ve sosyal medyadaki cesur açıklamaları ile dikkat çeken Yeşim Salkım’a art arda 3 dava açıldı

Haber Merkezi | 14.02.2018 - 07:46..
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Seda Sayan, Yeşim Salkım'ın kendisine “Kadırgalı mısın nesin bilmem. Gönderirim seni geldiğin yere” sözleri üzerine harekete geçti.

Seda Sayan ve Gülben Ergen'den Yeşim Salkım'a dava

SEDA'DAN 100 BİN TL'LİK DAVA

Küs olduğu herkesle barışan Seda Sayan, Yeşim Salkım’ı affetmedi. 100 bin TL’lik dava açtı.

GÜLBEN 500 BİN TL İSTEDİ

Gülben Ergen, Yeşim Salkım’ın bir televizyon kanalında kendisi için yaptığı açıklama üzerine suç duyurusunda bulundu. 500 bin liralık dava açtı.

AVUKAT DA DAVA AÇTI

Her iki ünlünün avukatı Altın Mimir de, Yeşim Salkım’dan aleyhinde beyanda bulunduğu gerekçesiyle 100 bin lira manevi tazminat talep etti.

Seda Sayan ve Gülben Ergen'den Yeşim Salkım'a dava

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