Seda Sayan ve Lerzan Mutlu barıştı

Lerzan Mutlu ve Sayan'ın yıllardır süren dargınlıkları Milano'da son buldu.

Geçmişte mahkemelik olan iki ünlü isim dargın kaldıkları geçmişe sünger çekerek barıştıklarını müjdesini sosyal medya hesaplarından verdi.

"DÜNYANIN BİR UCUNDA KARŞILAŞTIK"

Seda Sayan müjdesi Instagram hesabından şöyle duyurdu: "Allahın işi işte karışılamaz Dünyanın bir ucunda karşılaşıp işte böyle sarmaş dolaş oluverirsin . Sorgusuz sualsiz kenetlenirsin. Olay bitmiştir deyip kaldığın yerden devam edersin . 2018 de #hayatımahoşgeldin @lerzanmutlu"