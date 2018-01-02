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Seda Sayan ve Lerzan Mutlu barıştı

Yıllardır küskünlükleri süren; bir dönem mahkemelik olan Lerzan Mutlu ve Seda Sayan artık küs değil.

Haber Merkezi | 02.01.2018 - 12:07..
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Lerzan Mutlu ve Sayan'ın yıllardır süren dargınlıkları Milano'da son buldu.

Geçmişte mahkemelik olan iki ünlü isim dargın kaldıkları geçmişe sünger çekerek barıştıklarını müjdesini sosyal medya hesaplarından verdi.

"DÜNYANIN BİR UCUNDA KARŞILAŞTIK"

Seda Sayan müjdesi Instagram hesabından şöyle duyurdu: "Allahın işi işte karışılamaz Dünyanın bir ucunda karşılaşıp işte böyle sarmaş dolaş oluverirsin . Sorgusuz sualsiz kenetlenirsin. Olay bitmiştir deyip kaldığın yerden devam edersin . 2018 de #hayatımahoşgeldin @lerzanmutlu"

Seda Sayan ve Lerzan Mutlu barıştı

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