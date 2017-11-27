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Seda Sayan ve Murat Karabova tekrar barıştı

Seda Sayan 3 ay aşk yaşadığı galerici Murat Karabova’dan 1.5 ay önce ayrılmıştı

Haber Merkezi | 27.11.2017 - 08:48..
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Yedi kez evlenen Seda Sayan, galerici Murat Karabova ile aşk yaşamaya başlamıştı. Seda Sayan kısa sürede "Ayrıldık" diye açıklama yapsa da ikili barıştı.

İddiaya göre; ilişkinin bitmesine Murat Karabova’nın eski eşi Aslı Sarıpınar ile görüşmesi neden olmuştu. Murat Karabova, Seda Sayan’ı “Asla böyle bir şey yok” deyip ikna etti.

Seda Sayan ve Murat Karabova tekrar barıştı

FELEKTEN BİR GECE ÇALDILAR

Barışan sevgililer, Şişli Günay Restoran’da sahneye çıkan Ebru Gündeş’i izlemeye gitti. Gece boyunca birbirlerine şarkılar söyleyip serenat yaptılar.

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