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Seda Sayan'dan Ece Gürsel'e: İnşaat işçisinden çocuk yap

Seda Sayan ile Ece Gürsel arasındaki şaşırtan ilginç sohbet...

Haber Merkezi | 06.03.2018 - 09:30..
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DD

Manken Ece Gürsel, dün Seda Sayan'ın konuğu oldu. Bilal Özcan, Ece Gürsel'e "Sperm bankasından hamile kalmak ister misin?" diye sordu.

"ANNEMLE SPREM BANKASINI DÜŞÜNDÜK"

Ece Gürsel ise Özcan'a bu konuyu annesiyle de konuştuğunu belirterek "Annem, 'Koca adayı çıkmadı. Hiçbir şey de kalmadı. Öyle bir şey yaparız' demişti." yanıtını verdi.

"İNŞAAT İŞÇİLERİ VAR"

Konuyla ilgili Seda Sayan'ın Ece Gürsel'e verdiği tavsiye ise şaşırttı: "Kız yazık ne inşaat işçileri var. Onlar insan değil mi? Kız siz ne bekliyosunuz doğurmak için. Baktın adamın genleri güzel. Maşallah sırım gibi. Tuttuğunu koparıyor, kuvvetli! Yap çocuğu ne var?"

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