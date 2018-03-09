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Seda Sayan'dan inşaatçı paylaşımı

Sözleri büyük tartışma yaratan Seda Sayan bu kez çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Haber Merkezi | 09.03.2018 - 09:36..
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Seda Sayan, eski menaken Ece Gürsel'i programına konuk etmişti. Gürsel'e "Sperm bankasına ne gerek var, ne inşaat içileri var... Boylu poslu, yakışıklı, tuttuğunu koparan. Doğurmak için ne bekliyorsunuz?" önerisinde bulunan Seda Sayan, büyük tepki çekmişti.

"BENİM BABAM DA İNŞAATÇI"

Daha önce yaptığı açıklamada yanlış anlaşıldığını belirten ve "Ben de inşaatçı kızıyım" diyen Seda Sayan, Instagram sayfasında olay bir paylaşıma imza attı.

Seda Sayan bugün de Instagram hesabından Mehmet Yüzüak'tan alıntı yaptığı paylaşımda, "Yahu kadın sizi onore etti onore.. 'Aslanlar gibi' dedi. 'Babayiğitler var' dedi. Siz @sedasayan a teşekkür edin…." notu dikkat çekti.

Seda Sayan'dan inşaatçı paylaşımı

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