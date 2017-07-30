taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.700
USD
3,5285
EURO
4,1490
ALTIN
144,06
PETR
52,2000

Seda Sayan'ın düğün çiçeği isyanı

Ablasının evlilik yıl dönümünde Seda Sayan, ablasının çiçeği kendisine atmasına kızdı; "Artık yeter. 6 kez evlendim ne hayır gördüm?"

30.07.2017 - 09:40
  1. Haberler
  2. Magazin

1

Bodrum’da bulunan bir mekanda ablasının evliliğinin 10’uncu yıl kutlamasına katılan Seda Sayan, mikrofonu eline aldığı gibi sahneye fırladı.

Eğlenmeye gelenlere şarkı söyleyen Seda Sayan, herkesin içinde bir daha evlenmeyeceğini açıkladı.

"TÖVBE ARTIK YETER"

6 kez evlendiğini belirten Seda Sayan, ablasının çiçek atmasına esprili bir dille, "Ablamın evliliğinin 10 yılını geride bırakmasını kutluyoruz. Çiçeğini tuttu bana attı. Bana çiçeği niye atıyorsun? 6 kez evlendim, ne hayır gördüm. Çiçeği başkasına at. Ben artık evlenmek istemiyorum. Tövbe artık yeter. Başarısızım bu konuda. İyi de bir örnek olmadığımı da kabul ediyorum. Flört etmeyi bilmediğim için gidip evleniyorum, flört bilmiyorum. Ben de böyle bir kadınım” diyerek karşılık verdi.

Seda Sayan'ın düğün çiçeği isyanı

İlginizi Çekebilir
Aleyna'nın yeni klibi 24 saatte rekor kırdı
Aleyna Tilki'nin yeni klibi 'Sen Olsan Bari', 24 saatte 5 milyonun üzerinde izlendi.
Ceceli: Daha balayına çıkmadık
Ünlü şarkıcı Ceceli, bir AVM çıkışında görüntülenerek sorulara cevap verdi.
Serdar Ortaç'ın safkan atı Amerika'da birinci oldu
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın Lunar Rover isimli atı, Amerika’nın Penn National Hipodromu’nda birinciliğe ulaştı.
George Clooney davalık oluyor
Ünlü aktör George Clooney, ikizleriyle fotoğrafını çeken ve bunu izinsiz yayınlayan gazeteciye dava açacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto FETÖ'cü uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto FETÖ'cü uyarısı

73
FETÖ'cü savcıdan 15 Temmuz'da direnen halka hakaret

FETÖ'cü savcıdan 15 Temmuz'da direnen halka hakaret

57
Tekirdağ'da CHP'li belediyenin ağaç katliamı sürüyor

Tekirdağ'da CHP'li belediyenin ağaç katliamı sürüyor

53
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: ABD de füze menzilimizde

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: ABD de füze menzilimizde

65
Ankara Valisi: Suriyeli provokasyonu yapan ajanlar var

Ankara Valisi: Suriyeli provokasyonu yapan ajanlar var

65
Konya'da kaza sonrası kavga ettiler: 8 yaralı

Konya'da kaza sonrası kavga ettiler: 8 yaralı

44
Merkel'in yardımcısı: Türkiye'ye AB fonunu dondurun

Merkel'in yardımcısı: Türkiye'ye AB fonunu dondurun

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM