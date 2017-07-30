Seda Sayan'ın düğün çiçeği isyanı

Bodrum’da bulunan bir mekanda ablasının evliliğinin 10’uncu yıl kutlamasına katılan Seda Sayan, mikrofonu eline aldığı gibi sahneye fırladı.

Eğlenmeye gelenlere şarkı söyleyen Seda Sayan, herkesin içinde bir daha evlenmeyeceğini açıkladı.

"TÖVBE ARTIK YETER"

6 kez evlendiğini belirten Seda Sayan, ablasının çiçek atmasına esprili bir dille, "Ablamın evliliğinin 10 yılını geride bırakmasını kutluyoruz. Çiçeğini tuttu bana attı. Bana çiçeği niye atıyorsun? 6 kez evlendim, ne hayır gördüm. Çiçeği başkasına at. Ben artık evlenmek istemiyorum. Tövbe artık yeter. Başarısızım bu konuda. İyi de bir örnek olmadığımı da kabul ediyorum. Flört etmeyi bilmediğim için gidip evleniyorum, flört bilmiyorum. Ben de böyle bir kadınım” diyerek karşılık verdi.