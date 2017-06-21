Seda Sayan'ın icralık ettiği işletmeci hayatını kaybetti

Kirası ödenmediği gerekçesiyle mülk sahibi Seda Sayan tarafından icra yoluyla boşaltılan Etiler Şamdan'ın işletmecisi Mehmet Tuna geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

2 AY ÖNCE KALP RAHATSIZLIĞI YAŞAMIŞTI

Geçtiğimiz Nisan ayında geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süre Amerikan Hastanesi'nde yatan Mehmet Tuna, hastane çıkışında "Şimdi daha iyiyim. Beni yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkür ederim" diye konuşmuştu

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Mehmet Tuna'nın cenaze namazı bugün Teşvikiye Camii'nde kılınacak.

SEZEN AKSU YALISINA DAVET ETMİŞTİ

Seda Sayan'ın Etiler Şamdan için tahliye kararı çıkarmasının ardından devreye Sezen Aksu girmişti ve işletmeci Mehmet Tuna'nın eski eşi Şehnaz Tuna'yı arayıp "Mekanı benim yalımda açın, para istemem” demişti.

"KİMSE YALANDAN AĞLAMASIN"

Basında çıkan haberlere isyan eden Seda Sayan, 'Kimse yalandan ağlamasın' diye sert çıkmıştı.