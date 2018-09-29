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Sedanur'un ölümüyle ilgili 2 kişi daha tutuklandı

Kars'ta kaybolduktan sonra cesedi bulunan Sedanur Güzel'in öldürülmesine ilişkin 2 kişi daha tutuklandı.

AA | 29.09.2018 - 01:59..
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Kars Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ilçenin Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolan Sedanur Güzel'in cesedinin 23 Eylül günü aynı köye 1 kilometre mesafede taşların altına gizlenmiş olarak bulunduğu hatırlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Soruşturma çerçevesinde gerek şüphelilerden birinin itirafları gerekse klasik otopsi bulgularına göre Sedanur Güzel'in öldürüldüğü belirlenmiştir. Cinsel istismarın bulunup bulunmadığı ise patolojik inceleme sonucu belirlenebilecektir. Bu inceleme devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 2 kişinin daha tutuklandığı aktarılan açıklamada, bu kişilerin ceza infaz kurumuna gönderildiği kaydedildi.

Olayın aydınlatılmasına yönelik soruşturmanın Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütüldüğü duyurulan açıklamada, yeni bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgi verileceği belirtildi.

Sedanur'un ölümüyle ilgili 2 kişi daha tutuklandı

"CİNSEL İSTİSMAR BULGUSU YOK"

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz de yaptığı açıklamada, Sedanur Güzel'in öldürülmesine ilişkin çalışmanın titizlikle yürütüldüğünü ifade ederek, "Öldürülen Sedanur Güzel'in cinsel istismara uğradığına ilişkin henüz bir bulguya rastlanılmadı. Konuya ilişkin araştırma sürüyor." dedi.

Camgöz, soruşturmanın Kağızman Cumhuriyet Savcısı Fatih Arıcıgil tarafından yürütüldüğünü dile getirerek, olayla ilgili tutuklu sayısının 3'e yükseldiğini söyledi.

OLAY

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan 9 yaşındaki Sedanur Güzel kaybolmuştu.

Köylülerle kırsalda yapılan arama çalışmalarından sonuç alamayan aile, durumu jandarmaya bildirmişti. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri çocuğun bulunması için çalışması başlatmış ve aramalar sonucu Sedanur'un cesedi köyün 1 kilometre uzağında üzeri taşlarla örtülü halde bulunmuştu.

Olaya ilişkin daha önce küçük kızın komşusu Ertan B. tutuklanmıştı.

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