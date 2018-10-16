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Sedat Doğan'dan iptal davası

Sedat Doğan, eski eşi Işın Karaca’nın kızları M.’nin soyadını değiştirdiği mahkeme kararına, iptal davası açmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 16.10.2018 - 07:28..
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Sedat Doğan'dan iptal davası

Işın Karaca’yla boşandıktan sonra adı dolandırıcılık ve hırsızlık gibi adli olaylara karışan fotoğrafçı Sedat Doğan, benzer suçlardan yargılandığı Brezilya’dan ailesine kızları M. için vekalet verdi. Doğan’ın, Brezilya’da geçtiğimiz yıl bir restoranda hırsızlık yaparken yakalanmasının ardından Işın Karaca, mahkeme kararıyla kızları M.’ye kendi soyadını vermişti.

SOYADINI GERİ VERMEK İSTİYOR

Adının karıştığı suçlardan dolayı Türkiye’ye iki yıl giriş yasağı bulunan fotoğrafçı, Karaca’nın aldırdığı mahkeme kararına iptal davası açmaya hazırlanıyor.

Türkiye’ye dönmek için hakkındaki davaların zaman aşımına girmesini bekleyen Doğan’ın, M.’nin haberi olmadan soyadı değişikliğine gittiği için eski eşine kızgın olduğu ve hukuk mücadelesinin peşini bırakmayacağı iddia edildi.

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