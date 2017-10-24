Sedat Doğan'ın ailesi Işın Karaca'yı suçladı

Ünlü şarkıcı Işın Karaca’nın Brezilya’da sokaklarda yaşadığı ortaya çıkan eski eşi Sedat Doğan’ın anneannesi ilk kez konuştu. Işın Karaca’yı suçlayan aile "Işın, Sedat’a çocuğunu göstermedi." diye isyan etti.

Sedat Doğan'ın 80 yaşındaki anneannesi Saliha Demir, torunun Brezilya'da perişan durumda olması karşısındaki çaresizliği anlattı. Işın Karaca’yı da eleştiren Saliha Demir şunları söyledi:

"SEDAT'I MAHVETTİLER"

"Benim evladımı mahvettiler, Esin (Övet) ile çok güzel evliliği vardı. Ne yaptı ne etti, Işın Karaca yuvasını yıktı. Esin ile ayrıldıktan sonra Sedat, Işın'la birlikte oldu. Çocuğu oldu, çocuğu hiç göstermedi. Sedat sonra kötü şeylere düştü.

"IŞIN ÇOCUĞU GÖSTERSİN"

Işın, çocuğunu Sedat'a göstermiyor. Şimdi evlendiği adam için 'Onun babası var' diyor. Hayır, onun babası Sedat Doğan. O bizim kanımız. Allah rızası için benim evladımı bu durumdan kurtarın. Sedat öyle bir çocuk değildi. İşi gücü vardı, işine taş koydular, işsiz kaldı. İşleri toparlamak için 'Beni Brezilya'ya gönderin' dedi. Annesi de gönderdi.

"BULAŞICI HASTALIĞI YOK"

O torun bizim torunumuz… Işın Karaca, lütfen! O çocuğu Sedat'a göster. O onun babası, ona zarar verecek değil. Bulaşıcı hastalığı da yok Sedat'ın, çocuğunu görürse kendine gelir. Niçin böyle yapıyorsun çocuğunu Sedat'a göster. Mahvoldu Sedat'ım.

Sen niçin çocuğu babasına göstermiyorsun? Sedat Doğan o çocuğun babası. Mia bizim kanımızı taşıyor, o bizim çocuğumuz. Işın'ı hep arıyorum telefonlara çıkmıyor, bizimle de konuşmuyor.

"SEDAT'IN BABASI ÇOK ZENGİN"

Sedat'ın babası çok zengin adam ama şimdiki eşi bırakmıyor. İki çocuğu var bu kadından, ama Sedat'a yardım etmiyor. Halaları, kuzenleri Sedat'a para gönderdi ama babası hiç bir şey yapmadı. Sedat'a hep annesi para gönderdi."

Işın Karaca ile Sedat Doğan 2011 yılında evlenmişti. Bu evlilikten bir çocukları olan çift, iki yıl sonra sancılı bir sürecin ardından boşanma kararı almıştı.