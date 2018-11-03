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Sedef kakma, telkari, oymacılık tek bir tespih tanesinde

Mesleğini Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda sürdüren usta Mehmet Ağca, başta tespih olmak üzere birçok malzemeyi sedef kakma, tel işleme ve oymacılık teknikleri uygulayarak sanat eserine dönüştürüyor.

AA | 03.11.2018 - 13:58..
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Sedef kakma, telkari, oymacılık tek bir tespih tanesinde

Dünyanın en büyük açık hava AVM'si olma özelliğine sahip Kemeraltı, Helenistik dönemden beri ticaret merkezi olma özelliğini halen koruyor.

Tarihi çarşıda farklı kültürlere ait 2 binin üzerinde tescilli bina, 23 han, 8 müze, 34 çeşme, 11 hamam, 14 arkeolojik alan, 44 cami-mescit, 11 sinagog ve iki kilise bulunuyor.

7 bin yıllık bir geçmişe sahip tarihi çarşıda bugün 230'u aşkın iş kolunda faaliyet gösteren 15 bin iş yeri bulunuyor.

Sedef kakma, telkari, oymacılık tek bir tespih tanesinde

UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ EL SANATLARI

Kemeraltı Çarşısı, unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarından demircilik, ahşap oymacılık, fıçıcılık ve kalaycılık gibi meslekleri yaşatmaya çalışan ustalara da ev sahipliği yapıyor.

O ustalardan biri de 38 yıldan bu yana sedef kakma, oymacılık ve telkari ustalığı yapan Mehmet Ağca.

Doğup büyüdüğü Gaziantep'te 10 yaşında öğrenmeye başladığı mesleğini son 3 yıldır Kemeraltı Çarşısı'nda sürdüren 48 yaşındaki Ağca, kendine özgü tasarımı ve farklı tekniğiyle biliniyor.

Ustalarından öğrendiği sedef kakma, oymacılık ve telkari sanatını birleştiren Ağca, yaptığı ürünleri dünyanın pek çok yerine gönderiyor.

Sedef kakma, telkari, oymacılık tek bir tespih tanesinde

HALK EĞİTİM MERKEZİNDE ÖĞRETİYOR

Halk eğitim merkezlerindeki kursiyerlere sanatının inceliklerini öğreten Ağca, Mehmet Kari olarak da biliniyor.

Çarşıda biri imalathane olmak üzere 36 metrekarelik iki dükkan kiralayan Ağca, başta tespih olmak üzere birçok eşyayı sedef kakma, oymacılık ve tel işleme teknikleri uygulayarak sanat eserine dönüştürüyor.

Sedef kakma, telkari, oymacılık tek bir tespih tanesinde

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