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Sedyeyle caddeye çıkarılan kadın hastanede hayatını kaybetti

Kayseri'de ambulans verilmedi için yakınlarının sedye ile caddeye çıkardığı 72 yaşındaki Naciye Törk, tedavisinin sürdüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DHA | 24.08.2018 - 18:07..
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'nin göğüs hastalıkları bölümündeki tedavisinin ardından 17 Ağustos Cuma günü taburcu edilen ve kardiyoloji bölümüne götürülmesi istenen KOAH hastası Naciye Törk'e, 'yatış' işleminin aynı gün yapılamayacağı söylendi.

HASTANE YÖNETİMİ 'ŞOV YAPMAK'LA SUÇLADI

Bunun üzerine yakınları, Törk'ü Develi'ye götürmek için ambulans taleplerinin de geri çevrildiği öne sürüp, sedyeyle hastane dışına çıkarıp caddeden kendi imkanlarıyla  önce otoparka, sonra ilçeye götürmeye çalıştı.

Talas Bulvarı'nda sedyedeki hastayı görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Hastane yönetimi devreye girince Naciye Törk, Kardiyoloji Bölümü'ne yeniden yatırıldı. Yönetim, hasta yakınlarını 'şov yapmak'la suçladı. Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü de  soruşturma başlattı.

"5 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI"

ERÜ Kardiyoloji Bölümü'nde tedavi altında olan ve yoğun bakımda tutulan Törk, dün sabah saat 06.30 sıralarında sağlık durumu iyice ağırlaştı. Törk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Naciye Törk'ün oğlu Vedat Törk, "Annem 5 gün Kardiyoloji Bölümü'nde yoğun bakımda yatıyordu. Acı haber dün geldi. Sabah saatlerinde annemim doktoru aradı ve kaybettiğimizi söyledi. Dün de yine Develi ilçesinde Çarşı Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazını kıldık ve annemizi Çomaklı Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurladık. Allah destek veren herkesten razı olsun, mekanı cennet olsun" dedi.

Sedyeyle caddeye çıkarılan kadın hastanede hayatını kaybetti

Sedyeyle caddeye çıkarılan kadın hastanede hayatını kaybetti


Sedyeyle caddeye çıkarılan kadın hastanede hayatını kaybetti

Sedyeyle caddeye çıkarılan kadın hastanede hayatını kaybetti

Sedyeyle caddeye çıkarılan kadın hastanede hayatını kaybetti

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