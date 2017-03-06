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Şef yönettiği koroyu bırakıp göbek atmaya başladı

Edremit’teki Türk Sanat Müziği konserinde, koro şefi Bahattin Ural, müziğin ritmine kapılınca göbek atmaya başladı.

06.03.2017 - 11:18
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Altınoluk Türk Sanat Müziği Topluluğu, yaklaşık 4 aydır hazırlandığı konserini Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Orkestra ve koro üyelerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik topluluk, geniş repertuarıyla, unutulmayan Türk Sanat Müziği şarkılarını seslendirdi.

Şef yönettiği koroyu bırakıp göbek atmaya başladı

KARABİBERİM ÇALDI, DAYANAMADI

Konseri, çok sayıda vatandaş ücretsiz olarak izledi. 2 bölümden oluşan ve 30’a yakın şarkı ve türkünün seslendirildiği konserin koro şefi Bahattin Ural, ‘Karabiberim Nasıl Ederim’ isimli hareketli şarkının seslendirildiği anlarda yerinde duramayarak oynamaya başladı.

Şarkının yarısından itibaren koroyu ve orkestrayı yönetmeyi bırakan Ural, seyircilere dönerek göbek atıp eğlendi. Şef Bahattin Ural’ı izleyenler keyifli anlar yaşarken, Ural’ın sahnedeki hareketli anları alkış topladı.

Konser sonrasında, emektar koro üyelerine teşekkür plaketleri ve çiçek takdim edildi.

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