Sefaköy-Başakşehir Havaray ihalesi iptal edildi

Alarko Holding'den dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, "İşveren İdarenin tarafımıza 26 Temmuz'da tebliğ edilen yazısında, projede revizyon ihtiyacı doğması nedeniyle söz konusu ihalenin iptal edildiği bildirilmiştir" denildi.

EN DÜŞÜK TEKLİFİ ALARKO VERMİŞTİ

Açıklamaya göre, Alsim Alarko İstanbul Büyükşehir Belediyesi/Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'nün açmış olduğu "Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektro-Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı" ihalesine 1.29 milyar lira ile en düşük teklifi vermişti.