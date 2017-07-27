taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.206
USD
3,5279
EURO
4,1482
ALTIN
143,30
PETR
50,8300

Sefaköy-Başakşehir Havaray ihalesi iptal edildi

Alarko Holding'in 1,29 milyar TL bedelle aldığı Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray projesi iptal edildi.

27.07.2017 - 09:29
  1. Haberler
  2. Projeler

havaray

Alarko Holding'den dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, "İşveren İdarenin tarafımıza 26 Temmuz'da tebliğ edilen yazısında, projede revizyon ihtiyacı doğması nedeniyle söz konusu ihalenin iptal edildiği bildirilmiştir" denildi.

EN DÜŞÜK TEKLİFİ ALARKO VERMİŞTİ

Açıklamaya göre, Alsim Alarko İstanbul Büyükşehir Belediyesi/Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'nün açmış olduğu "Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektro-Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı" ihalesine 1.29 milyar lira ile en düşük teklifi vermişti.

İlginizi Çekebilir
Hindistan- Çin arası tünel inşaatı başladı
Hindistan- Çin arasına toplam 475 metre uzunluğunda iki şeritli tünel inşa edilecek.
Kabataş- Mahmutbey metro hattında çalışmalar sürüyor
Kabataş-Beşiktaş- Mecidiyeköy- Mahmutbey Hattı 2018 yılında hizmete sunulacak.
Mayısta doğalgaz ithalatı arttı
Türkiye'de doğalgaz ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 arttı.
Üçüncü havalimanında 250 milyon avroluk anlaşma
İGA Havalimanı İşletmesi AŞ ile 6 şirket arasında Kargo Şehri ve Yer Hizmetleri Kampüsü için alan tahsis sözleşmesi imzalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Terim'le gelen Futbol Direktörlüğü makamı da kalktı

Fatih Terim'le gelen Futbol Direktörlüğü makamı da kalktı

70
FETÖ ele başının ağzından 38 yıl önce 15 Temmuz anlatısı

FETÖ ele başının ağzından 38 yıl önce 15 Temmuz anlatısı

60
CHP'den TBMM'yi terk etmeme eylemi

CHP'den TBMM'yi terk etmeme eylemi

60
Amerika'dan teröristlere İHA ve drone desteği

Amerika'dan teröristlere İHA ve drone desteği

73
Fugro Scout 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli için Boğaz’da

Fugro Scout 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli için Boğaz’da

22
Enerji Bakanlığı TMMOB'u saf dışı bıraktı

Enerji Bakanlığı TMMOB'u saf dışı bıraktı

19
Ordu Emniyet Müdürü Çelik görevden alınmayı istedi

Ordu Emniyet Müdürü Çelik görevden alınmayı istedi

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM