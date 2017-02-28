taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.378
USD
3,6199
EURO
3,8389
ALTIN
146,02
PETR
56,0400

Sefaköy-Beylikdüzü Metro Hattı inşa edilecek

1.8 milyar liraya mal olması planlanan Sefaköy-Beylikdüzü Metro Hattı projesi için bakanlığa başvuru yapıldı.

28.02.2017 - 16:06
  1. Haberler
  2. Projeler
Sefaköy-Beylikdüzü Metro Hattı inşa edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Raylı Sistem Müdürlüğü tarafından, Sefaköy-Beylikdüzü Metro Hattı projesi için bakanlığa başvuru yapıldı.

Sefaköy-Beylikdüzü Metro Hattı inşa edilecek

1,8 MİLYAR LİRAYA MAL OLACAK

15 kilometre uzunluğunda paralel geliş ve gidiş tünellerinden oluşan Sefaköy-Beylikdüzü Metro Hattı projesi 1.8 milyar TL'ye mal olacak. EmlakKulisi'nin haberine göre, Sefaköy-Beylikdüzü Metro Hattı projesi 4 yılda tamamlanacak.

Sefaköy-Beylikdüzü Metro Hattı projesinin başlangıcı, planlanan Yenikapı-Sefaköy metro hattının devamı olacak. Sefaköy-Beylikdüzü Metro Hattı'nın son durağı olan Sefaköy metro durağı ile bağlayan hat 10 durak Tüyap durağı ile son bulacak.

Sefaköy-Beylikdüzü Metro Hattı inşa edilecek

ENTEGREASYON SAĞLANACAK

Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerindne geçecek olan Sefaköy-Beylikdüzü Metro Hattı projesi, metrobüs hattına ve Sefaköy-Başakşehir Havaray Hattı'na entegre olacak şekilde planlandı.

Sefaköy-Beylikdüzü Metro Hattı, Mustafa Kemal durağı hariç diğer bütün duraklarda metrobüs ile entegrasyon sağlanacak. Bir diğer transfer merkezi ise hattın ilk durağı olan Sefaköy istasyonunda yer alıyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fikret Orman'dan Süleyman Seba paylaşımı

Fikret Orman'dan Süleyman Seba paylaşımı

71
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan yolcusu

161
Rejim DEAŞ’ı Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

Rejim DEAŞ’ı Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

82
PKK FETÖ'nün istihbaratıyla 52 MİT ajanını infaz etti

PKK FETÖ'nün istihbaratıyla 52 MİT ajanını infaz etti

142
TSK'dan karargah rahatsız manşetine açıklama

TSK'dan karargah rahatsız manşetine açıklama

123
Merkel'den Die Welt muhabirinin tutuklanmasına tepki

Merkel'den Die Welt muhabirinin tutuklanmasına tepki

157
Niran Ünsal: Kapanarak sanatçı olunmuyor

Niran Ünsal: Kapanarak sanatçı olunmuyor

150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM