Sefaköy-Beylikdüzü Metro Hattı inşa edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Raylı Sistem Müdürlüğü tarafından, Sefaköy-Beylikdüzü Metro Hattı projesi için bakanlığa başvuru yapıldı.

1,8 MİLYAR LİRAYA MAL OLACAK

15 kilometre uzunluğunda paralel geliş ve gidiş tünellerinden oluşan Sefaköy-Beylikdüzü Metro Hattı projesi 1.8 milyar TL'ye mal olacak. EmlakKulisi'nin haberine göre, Sefaköy-Beylikdüzü Metro Hattı projesi 4 yılda tamamlanacak.

Sefaköy-Beylikdüzü Metro Hattı projesinin başlangıcı, planlanan Yenikapı-Sefaköy metro hattının devamı olacak. Sefaköy-Beylikdüzü Metro Hattı'nın son durağı olan Sefaköy metro durağı ile bağlayan hat 10 durak Tüyap durağı ile son bulacak.

ENTEGREASYON SAĞLANACAK

Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerindne geçecek olan Sefaköy-Beylikdüzü Metro Hattı projesi, metrobüs hattına ve Sefaköy-Başakşehir Havaray Hattı'na entegre olacak şekilde planlandı.

Sefaköy-Beylikdüzü Metro Hattı, Mustafa Kemal durağı hariç diğer bütün duraklarda metrobüs ile entegrasyon sağlanacak. Bir diğer transfer merkezi ise hattın ilk durağı olan Sefaköy istasyonunda yer alıyor.