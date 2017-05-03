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Sefaköy- Beylikdüzü Metro Hattı'na onay verildi

Sefaköy Beylikdüzü Metro Hattı, 10 duraktan oluşacak ve 4 yılda tamamlanacak.

03.05.2017 - 09:44
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Sefaköy- Beylikdüzü Metro Hattı için ÇED süreci başladı. 1 milyar 865 milyon 80 bin liraya yapılacak olan projenin 4 yılda tamamlanması hedefleniyor.

Sefaköy- Beylikdüzü Metro Hattı'na onay verildi

10 DURAK YER ALACAK

Proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı öncülüğünde gerçekleşecek. 15.13 kilometre uzunluğundaki metro hattında 10 durağın yer alacağı belirtildi.

Sefaköy- Beylikdüzü Metro Hattı'na onay verildi

DURAKLAR BELLİ OLDU

Sefaköy’den başlayacak olan Sefaköy- Beylikdüzü metro durakları şu şekilde;

1. Cennet

2. Reşit Paşa

3. Avcılar

4. Cihangir

5. Mustafa Kemal

6. Ambarlı

7. Yakuplu

8. Beylikdüzü

9. Yıldırım Beyazıt

10. Tüyap

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