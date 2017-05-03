Sefaköy- Beylikdüzü Metro Hattı'na onay verildi

Sefaköy- Beylikdüzü Metro Hattı için ÇED süreci başladı. 1 milyar 865 milyon 80 bin liraya yapılacak olan projenin 4 yılda tamamlanması hedefleniyor.

10 DURAK YER ALACAK

Proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı öncülüğünde gerçekleşecek. 15.13 kilometre uzunluğundaki metro hattında 10 durağın yer alacağı belirtildi.

DURAKLAR BELLİ OLDU

Sefaköy’den başlayacak olan Sefaköy- Beylikdüzü metro durakları şu şekilde;

1. Cennet

2. Reşit Paşa

3. Avcılar

4. Cihangir

5. Mustafa Kemal

6. Ambarlı

7. Yakuplu

8. Beylikdüzü

9. Yıldırım Beyazıt

10. Tüyap