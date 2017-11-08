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Sefer Darıcı'dan yeni kitap: Psikolojik Virüs

Yazar Sefer Darıcı'nın yeni kitabı okuyucularla buluştu.

08.11.2017 - 14:53
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Reklamlar, dizi filmler, afişler, aklınıza gelebilecek bütün argümanlarla algı sistemimizi dumura uğratan, korteksimizi devre dışı bırakarak bize arzularımızı ihtiyacımızmış gibi empoze eden, profesyonelce uyguladığı arketiplerle bilincimizin etrafından bir yılan gibi süzülerek ruhumuzu muhasara altına alan ikna makinesinin tüm parçalarını sökerek onu deşifre eder.

Sefer Darıcı'dan yeni kitap: Psikolojik Virüs

​​SUNLIMINAL KİTABININ DEVAMI

Sublımınal İşgal kitabıyla tüm bildiklerimizi sorgulatacak bir çalışmaya imza atan Sefer Darıcı’nın yeni kitabı Psikolojik Virüs Destek Yayınları’ndan çıktı. Subliminal İşgal kitabının devamı niteliğindeki bu kitapta, subliminal uyaranları birer birer ortaya koyan Darıcı, bunlarla mücadele etmek yolunda ilk adımı da atmış oluyor.

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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