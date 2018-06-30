Seher Cingöz komando eğitim okulunda birinci oldu

Foça'da komando okulunu birincilikle tamamlayarak tarihe geçen Cingöz, "Bu mesleği yapmak isteyen bütün kadınların başarılı olacağına yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.





YABANCI ASKERLER DE EĞİTİM ALDI

İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 43 haftalık eğitimlerini tamamlayan aralarında yabancı ülke askerlerinin de olduğu 8'i kadın 419 subay adayı, komando temel kursunu başarıyla tamamladı.

Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki törende, 8 Azerbaycan, 4 Ürdün, bir Kırgızistan, bir Senegal uyruklu askeri de yer aldı.





TARİHTE BİR İLK YAŞANDI

Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nin 55 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın kursiyer kursu birincilikle tamamladı.

8'i kadın 419 subay adayının katıldığı 43 haftalık zorlu eğitimin birincisi Seher Cingöz oldu.



Birinci olan Seher Cingöz, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Jandarma Komando Okulu'nda ilk kez bir kadın birinci oldu VİDEO

"ŞEHİTLERİMİZE LAYIK OLABİLMEK İÇİN BU YOLA ADIM ATTIK"

Kursu birincilikle bitiren 6 çocuklu ailenin en büyük kızı olan Seher Cingöz'ü bu mutlu gününde kendisi gibi asker olan kardeşleri Sinan ve İsmail Cingöz yalnız bırakmadı.

Seher Cingöz, asker olmanın hayalini çocukluğundan beri kurduğunu ifade ederek, "Çok istediğim bir şeydi ama harp okulu okumamız gerektiği için bir türlü başvuramamıştım. Polis olmak için çabalıyordum sürekli onun için hazırlanıyordum, jandarma subay alımı başlayınca hemen başvuruyu yaptım kabul edildi çok şükür. Polislik sınavındaki parkurlarla aynıydı farklı olarak bin 500 metre koşusu vardı, başarılı olduk. Bugün de buradayız vatanımız, milletimiz için. Şehitlerimizin arkasından onlara layık olabilmek için bu yola adım attık." dedi.



