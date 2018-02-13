Şehide haciz olayında davacı konuştu

Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 2009'da iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası nedeniyle maaşına haciz konmasıyla ilgili haberin basında yer almasının ardından, davacı tarafın avukatı Emine Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin talebi doğrultusunda icra başvurusu yaptığını söylemişti.

DAVACI, AVUKATI SUÇLADI

Söz konusu kazayla ilgili davacı durumdaki Serkan Saçan da haciz yenileme işleminin kendi bilgisi dışında gerçekleştiğini öne sürdü.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde ikamet eden Saçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2009'da meydana gelen kaza sonrasında başlayan dava sürecinin 21 ay önce sonuçlandığını söyledi.

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"İKİ TARAFIN DA MAAŞLARI HACİZLİYDİ"

Trafik kazasında kendi aracının da Musa Özalkan'ın aracının da kiralık olduğunu aktaran Saçan, aracının masrafları karşılanmadığı için dava açtıklarını, bunun sonucunda iki tarafın maaşına da haciz konduğunu kaydetti.

Davanın anlaşmayla sonuçlanması için Özalkan ile görüşme halinde olduklarını aktaran Saçan, şöyle konuştu:

"Dava 21 ay önce tamamlandı. Avukatım Musa'nın maaşına icra koydu. Benim maaşıma da Musa'nın avukatı icra koydu. 21 aydır maaşımızdan para kesiliyordu. Avukat 21 aydır para alıyormuş ve bu parayı avukat kendi dosya masrafı olarak kullanıyor. Ben oradan bir kuruş bile almadım. Musa'nın Bolu'da olduğunu biliyordum, Afrin'e gitmiş. Şehit olduğunu bir gün sonra öğrendim. Vekaletim avukatımda olduğu için, avukatım şehit olduğunu duyar duymaz icra dairesine gitmiş, arabasına ve ailesine verilecek şehit parasına icra koymuş, benim bilgim dışında."

"AİLESİ İLE HELALLEŞTİK"

Saçan, şehit Özalkan'ın ailesiyle görüştüklerini ve hellalleştiklerini, ailenin avukat ücretini de kendisine verdiğini sözlerine ekledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın maaşına, 2009'da iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası nedeniyle açılan tazminat davası sonucunda haciz konmuş, şehit olmasının ardından haciz işlemi davacı tarafın talebi üzerine yenilenmiş, bunun üzerine şehit ailesinin borcu ödediği öğrenilmişti.

Müvekkilinin talebi üzerine haciz yenileme başvurusu yaptığını belirten avukat Emine Gün hakkında Adalet Bakanlığı suç duyurusunda bulunmuş, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı da Gün ile ilgili inceleme başlatmıştı.

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Öte yandan; Gün'ün, dosya kapsamında daha önce aldığı 18 bin liralık vekalet ücretini de şehit adını Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmış ancak vakıf uygunsuz bularak iade etmişti.

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