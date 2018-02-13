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Şehidi icraya veren avukatın bürosuna saldırı

Afrin'de 22 Ocak'ta şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ı icraya veren avukat Emine Gün'ün avukatlık bürosunun camları kırıldı.

İHA | 13.02.2018 - 21:11..
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Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’ın şehadet haberinin ardından alacaklarının tahsisi için icra yenilemesi yapan Avukat Emine Gün’ün Haşim Kılıç Mahallesi Hükümet Caddesi’nde bulunan avukatlık bürosunun camları yoldan geçen engelli olduğu iddia edilen H.A.S. tarafından kırıldı.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Eli kesilen Sarıaslan’ı olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tedavisi için Yerköy Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi olası bir taşkınlığın önüne geçmek için geniş güvenlik önlemi aldı. Avukat Emine Gün’ün avukatlık bürosunda bulunan isim levhası ise indirildi.

Şehidi icraya veren avukatın bürosuna saldırı

Şehidi icraya veren avukatın bürosuna saldırı

Şehidi icraya veren avukatın bürosuna saldırı

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