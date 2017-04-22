Şehidin 10 yaşındaki kardeşine komutandan teselli

İlk görev yeri olan Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 3.5 yıllık Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın şehadet haberiyle üzülen Gaziantep'in İslahiye İlçesi'ne bağlı Şahmaran Mahallesi'ndeki ailesine psikologlar tarafından destek verildi.

KÜÇÜK KARDEŞİNİ BİNBAŞI TESELLİ ETTİ

Ailenin en küçük ve geride kalan tek erkek çocuğu olan 10'uncu sınıf öğrencisi Mehmet Kayalı'yı bugün şehit evini ziyaret eden ilçede görevli adı öğrenilemeyen bir binbaşı teselli etti.

PSİKOLOJİK DESTEK VERİLDİ

Binbaşı, kucağına aldığı Mehmet'i bu şekilde uzun süre dolaştırdı, konuşarak üzüntüsünü gidermeye çalıştı. Şehidin bedensel engelli babası Şehmus ve annesi Ayşe Kayalı'ya ise sağlık görevlileri müdahale etti. Şehit kardeşi Mehmet Kayalı'ya, daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden gelen ekip tarafından psikolojik destek verildi.



















