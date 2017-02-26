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Şehidin adı Cumhurbaşkanın konvoyunda yaşatılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunda yer alan polis memuru Kemal Tosun, hain darbe girişimi gecesi Boğaziçi Köprüsü'nde şehit olmuştu.

26.02.2017 - 17:04
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Cumhurbaşkanlığı İstanbul ekibinde yer alan polis memuru Kemal Tosun, Cumhurbaşkanı'nın konvoyunda motorlu eskortların şefiydi. İstanbul programlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun en önünde o giden Tosun, 15 Temmuz Darbe girişiminde Boğaziçi Köprüsü'nde darbecilerin karşısına çıktı, kurşunların hedefi olarak şehit olmuştu.

ADI CUMHURBAŞKANLIĞI KONVOYUNDA YAŞATILIYOR

Şehit Polis Memuru Kemal Tosun'un adı Cumhurbaşkanlığı konvoyunda yaşatılıyor. 15 Temmuz'dan sonra İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı konvoyunda görev almaya başlayan zırhlı polis araçlarından birine Şehit Kemal Tosun adı verildi. Mesai arkadaşlarının Kemal Abisi uzun yıllar görev yaptığı Cumhurbaşkanlığı konvoyunda bugün adıyla yaşatılıyor.

Şehidin adı Cumhurbaşkanın konvoyunda yaşatılıyor

Şehidin adı Cumhurbaşkanın konvoyunda yaşatılıyor

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