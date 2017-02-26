Şehidin adı Cumhurbaşkanın konvoyunda yaşatılıyor

TOKİ'nin Türkiye-Suriye sınırında inşa ettiği "güvenlik duvarı" inşaatının yaklaşık yüzde 50'si hazır. Kalan kısım için çalışmalar sürüyor.

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Ahmet Türk: Bahçeli'nin desteğinden memnunum

Eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, Devlet Bahçeli'nin desteğine hem şaşırdığını hem de memnun olduğunu söyledi.