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Şehidin annesi, oğlunun naaşını getiren askere sarıldı

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 22 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın cenazesi, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İHA | 09.02.2018 - 11:14..
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Şehidin annesi, oğlunun naaşını getiren askere sarıldı

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar, memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin annesi, oğlunun naaşını getiren askere sarıldı

Şehidin annesi Ülker, eşi Hafize Nur, kız kardeşi Beyza Akpınar ayakta güçlükle durdu.

Şehidin annesi, oğlunun naaşını getiren askere sarıldı

"BENİM ÖMER'İ Mİ SEN Mİ GETİRDİN YAVRUM"

Şehit Ömer Bilal Akpınar'ın silah arkadaşı Uzman Çavuş Ünal Daştan'a sarılan anne Akpınar, "Seni Allah anana babana bağışlasın, evliysen karına çocuğuna bağışlasın. Benim Ömer'i mi sen mi getirdin yavrum, bu ellerle mi getirdin?" diyerek ağladı.

Şehidin annesi, oğlunun naaşını getiren askere sarıldı

ANNEANNESİ DE TABUTA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şehit Akpınar'ın anneannesi de cenaze aracında tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin annesi, oğlunun naaşını getiren askere sarıldı

Şehit Akpınar'ın cenazesi, Karabük Kent Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından ikindi vakti toprağa verildi.

Şehidin annesi, oğlunun naaşını getiren askere sarıldı

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