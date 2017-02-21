Şehidin ardından utandıran tartışma

Fırat Kalkanı Harekâtı’nda 29 Ocak’ta birliğe yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı (29) İzmir’de son yolculuğuna uğurlanırken hikâyesi ise yürek burktu. Şehidin ardından kalan tazminat ve maaşa ilişkin aile arasında iç sızlatan bir tartışma başladı.

3 YAŞINDAKİ OĞLUNU TERK ETTİ

Şehit Ayhan’ın annesi Cennet Özgüleç ile babası Salim Elmacı 26 yıl önce boşandı. Henüz 3 yaşındaki çocuğunu terk eden anne Cennet Özgüleç, Gümüldür’e yerleşip ikinci evliliğini yaptı.

İkinci evliliğinden 3 çocuğu olan Özgüleç, 26 yıl boyunca oğlu Ayhan’la hiç görüşmedi. Baba Salim Elmacı da ikinci evliliğini yaptı ve oğlu Ayhan’ın nüfus cüzdanına öz annesi olarak ikinci eşi Zerrin Yılmaz’ı kaydettirdi.

ŞEHİT ELMACI, ASKERE GİDENE KADAR BABAANNESİNDE KALDI

İkinci eşinden 2 çocuğu olan baba Salim Elmacı da Ayhan’ı hiç yanına almadı. Baba Elmacı, bir süre sonra Zerrin Yılmaz’dan boşandı. Üzerine kayıtlı olduğu kadının gerçek annesi olmadığını bilen Ayhan Elmacı, 25 yaşında askere gidene kadar babaannesi Hatice Elmacı ile birlikte yaşadı.

ÖZ ANNE: ONUN HAKKI BENİM

Yasa gereği, şehit hakları nüfusta annesi olarak kayıtlı üvey anne Zerrin Yılmaz ile baba Salim Elmacı’ya verilince öz anne Cennet Özgüleç, “Üvey annesi çocuğuma annelik yapmamış. Ortada bir hak varsa, öz annesi benim” dedi.

ÜVEY ANNE: ŞİMDİ Mİ AKILLARINA GELDİ

29 yaşındaki şehit Ayhan’ın babası Salim Elmacı da “Para öz annenin hakkı” derken, üvey anne Zerrin Yılmaz “Şimdi mi akıllarına gelmiş” diyerek tepki gösterdi.

BABAANNE "BENİM HAKKIM" DEDİ

Askere gidinceye kadar yanında kaldığı babaanne Hatice Elmacı da “Ne öz ne üvey anne ne de baba bakmadı. Evladımı el kadarken bana bıraktılar. Onda benden başka kimsenin hakkı yok” sözleriyle şehit torununa sahip çıktı.

YASAYA GÖRE HAK ÜVEY ANNENİN

Ayhan Elmacı’nın şehit olması öz anne Cennet Özgüleç ile üvey anne Zerrin Yılmaz’ı karşı karşıya getidi. Elmacı’nın şehit olmasından doğan 240 bin TL nakdi ve hizmet tazminat hakkı ile 3 bin 200-5 bin TL arasında belirlenecek maaşın kime verileceği konusu tartışmaya yol açtı.

Yasaya göre; şehit ailesi sıfatını, şehidin resmi kayıtlardaki anne, baba ve kardeşleri alıyor. Devletin, şehitten kalan tüm hakları nüfusta annesi olarak kayıtlı olan üvey anne Zerrin Yılmaz ve baba Salim Elmacı’ya vermesi, şehidin öz annesi Cennet Özgüleç’i kızdırdı.