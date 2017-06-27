Şehidin babası: Çağırdıkları an göreve hazırız

Tekeli-Gedik Tepe ve İran sınırına yakın 2 bin 867 rakımlı tepeye, Irak'ın kuzeyinden düzenlenen havan ve doçka silahlı taciz ateşinde şehit olan Oğuzhan Küçük'ün naaşı, askeri uçakla Konya Havaalanı'na, buradan karayoluyla karayoluyla Karaman'daki babaevine götürüldü.

Şehit cenazesi, helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı 15 Temmuz Aktekke Demokrasi Meydanı'na getirildi.

OĞLUNUN ÜNİFORMASINI GİYDİ

Yaklaşık 7 sene uzman çavuş olarak görev yaptığı ve 28 Şubat sürecinde askeriyeyle ilişkisi kesildiği öğrenilen baba Alaattin Küçük'ün, şehit oğlunun üniformasını giydiği görüldü. Törende oldukça metanetli olduğu gözlenen baba Küçük, tabut başına gelerek, oğlunun fotoğrafına bir süre baktı.

"ÇAĞIRDIKLARI AN GÖREVE HAZIRIZ"

Baba Küçük, şunları söyledi: "Mehmet Akif'in dediği gibi, 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğurunda ölen varsa vatandır' Ne mutlu ki bize bu bayrak üzerinde bir tane kanımız oldu. Ne bayrak iner, ne de bu vatan savunmasından pes ederiz. Yerine yenisi gelir. Elbisesi üzerime de tam oturdu. Çağırdıkları an göreve hazırız.

"BU SATILMIŞLAR ÖLÜNCE NEREYE GİDECEKLER"

Bizimkiler şehit oluyor, yeni evlatlarımızı düğüne gönderir gibi gönderiyoruz da, 'Bu satılmışlar ölünce nereye gidecekler' diye düşünüyorum. Elbet bunun da sonu gelecek. Bu iman olduğu sürece Türk milletini asla kimse yıkamayacak."

"AĞLAMAYACAĞIZ"

Uzman erbaş olarak Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görev yaptığı öğrenilen şehidin kardeşi Mücahit Hamza Küçük de kardeşinin tabutuna uzun süre baktı. Kardeşinin fotoğrafını inceleyen Mücahit Hamza Küçük, "Benden yakışıklı duruyor. Metanetli duracağız, ağlamayacağız" dedi.