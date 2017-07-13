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Şehidin bayrağı babasında

15 Temmuz Şehidi oğlu Fatih Satır'ın kanlı bayrağını yanından ayırmıyor.

13.07.2017 - 13:08
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Şehidin bayrağı babasında

Borsa İstanbul binası önünde vurulan oğlunun kanıyla daha da kırmızı bir renk alan bayrağı çerçeveleten baba satır, o bayrağı işe giderken ofisine de götürüyor.

Şehidin bayrağı babasında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişi sırasında Borsa İstanbul binası önünde göğsünden vurularak şehit edilen Fatih Satır'ın babası Turan Satır, oğlunun kanlı bayrağını her an yanında taşıyor.

Şehidin bayrağı babasında

Şehit Fatih Satır'ın cenazesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aranan ve taziye dileklerini kabul eden Turan Satır, telefon görüşmesinde Erdoğan'a; "Kükre ey arslan! Sen ecdadın torunusun." şeklinde seslenmişti.

Şehit babasından Erdoğan'a: Kükre ey aslanım - VİDEO

Şehidin bayrağı babasında

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