Şehidin borcunu babasından haczetmek istediler

Uzman Çavuş 24 yaşındaki Mehmet Çiftçi, 2012 yılı 15 Eylül günü Hakkari- Çukurca Karayolu Oğul Köyü yakınlarda askeri konvoyun geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden yola döşediği patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit oldu.

İzmir'de toprağa verilen şehidin Karabağlar'da yaşayan babası Satılmış Çiftçi, oğlunun borcu olup olmadığını araştırdığını ve bir GSM operatörüne 300 lira borcu olduğunu öğrendiğini belirtti.

Operatör bayisine gittiğini ve borcu ödemek istediğini anlatan Satılmış Çiftçi, 'oğlu şehit olduğu için borcun sistemden düştüğü ve borçlarının olmadığının söylendiğini' kaydetti.

5 YIL SONRA GELEN BORÇ MESAJI

Aradan geçen 5 yılın ardından Satılmış Çiftçi'ye GSM şirketine bağlı olduğunu söyleyen avukatlık bürosundan, 'telefon faturası borcunun faiz ve masraflarıyla birlikte 2 bin 200 liraya ulaştığı ve ödemediği taktirde evlerine haciz geleceğini' bildiren mesaj geldi. Borç mesajıyla şaşkına döndüğünü dile getiren şehit babası Satılmış Çiftçi şöyle konuştu:

"Benim Uzman Çavuş oğlum Mehmet Çiftçi, Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde 2012 yılının Eylül'ün 15'inde teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu. Cenazesi suya düştüğü için bir hafta sonra bulundu. Şehit olmadan önce kullandığı telefonun yaklaşık 300 lira fatura borcu olduğunu öğrendik. Ödemeye gittiğimizde bize 'şehit olduğu için borcun sistemden düştüğü ve borcumuzun olmadığı' söylendi. Bunun üzerinden 5 sene geçtikten sonra 'borcunuz var, ödemezseniz evinize haciz' gelir diye bize önce mesaj attılar, sonra da telefonla aradılar. Ben o zaman oğlumun borcumu ödemek için başvurdum. Çünkü benim evladımın borcu benim borcum. O zaman 'yok' dediler şimdi faizleriyle birlikte 2 bin 200 lira borç çıkardılar."

'OĞLUMUN BORCUNUN ARKASINDAYIM'

Oğlunun borcunun arkasında olduğunu ve bunu ödemek istediğini belirten Çiftçi, "Ben ödemek için gittim. Ana parayı öderim, o benim borcum. Ama faizini ödemem. Sonra utanmadan arayıp 'sen ne kadar ödeyebilirsin' diye pazarlık yapıyorlar, ayıptır" diye konuştu.

'ANNESİ ACISINA DAYANAMADI, ONU DA KAYBETTİK'

Oğlunun sözlendikten 1 hafta sonra şehit düştüğünü, Doğu görevini bitirdikten sonra düğün yapmak istediğini ancak hayallerinin yarım kaldığını söyleyen baba Satılmış Çiftçi, "Oğlumun en büyük hayali doğu görevini bitirdikten sonra İzmir'den bir daire alıp annesinin yanında olabilmekti. İzmir'e tayin istiyordu. Annesi diyaliz hastasıydı. Zaten oğlunun acısına dayamadı, onu da kaybettik. Oğlum evimizin ışığıydı. Onu kaybettik, evimizin ışığı söndü" dedi.