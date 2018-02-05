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Şehidin cenazesine yaralı komutanı da katıldı

Afrin'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan komutan Sedat Kurtoğlu, aynı saldırıda şehit olan Nurullah Seçen'in cenazesine katıldı.

AA | 05.02.2018 - 14:16..
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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit olan tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen için Konya'nın Ereğili ilçesindeki Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin cenazesine yaralı komutanı da katıldı


Şehitlerimizi uğurluyoruz GALERİ

YARALI KOMUTAN DA KATILDI

Törene, aynı saldırıda ayağından yaralanan şehidin komutanı Uzman Çavuş Sedat Kurtoğlu da katıldı.

Şehidin babası Sedat Seçen, oğlunun üniforması ve kepini giyindi.

Şehidin cenazesine yaralı komutanı da katıldı


Şehidin cenazesine yaralı komutanı da katıldı


Şehidin cenazesine yaralı komutanı da katıldı


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