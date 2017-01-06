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Şehidin çocukları: Babamız evde yok kapıyı açamayız

İzmir'de şehit olan Fethi Sekin'in acı haberini ailesine vermek isteyen polislere, şehidin çocukları "babamız evde yok kapıyı açamayız" dedi

DHA | 06.01.2017 - 10:02
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İzmir Adliyesi'ndeki patlamada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in acı haberini Bayraklı Osmangazi Mahallesi'ndeki evine gelerek haber vermek isteyen polislere şehidin çocukları kapıyı açmadı.

"BİZ BABANIZIN ARKADAŞLARIYIZ"

Dairenin kapısını çalan polis memurlarına, şehidin çocukları Tolunay (16), Dila (15) ve Nisa (8), "Babamız evde yok kapıyı açamayız" yanıtını verdi.

Bu sırada şehit polisin eşi Rabia Sekin'in evde olmadığı belirtildi. Polis memurları, çocukları, "Biz zaten babanız için geldik, onun arkadaşlarıyız" diyerek ikna etti ve eve girdi. Polisler acı haberi, şehidin eşi Rabia Sekin eve gelince verdi.

Şehit polisin oturduğu dokuz katlı apartmana beş katı kaplayacak şekilde Türk bayrağı asıldı.

Şehidin çocukları: Babamız evde yok kapıyı açamayız

ŞEHİT POLİSİN BABASI AMELİYATTAYDI

İzmir Adliyesi'ndeki patlamada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in acı haberinin doktor gözetiminde verildiği babası 66 yaşındaki Mehmet Zeki Sekin'in, uyutulduğu öğrenildi.

Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde böbrek taşı ameliyatı olan Mehmet Zeki Sekin'in, saldırının düzenlendiği saatte ameliyattan çıktığı belirtildi.

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