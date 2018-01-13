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Şehidin hayalini kaymakamlık gerçekleştirdi

Şehit Piyade Er Hacı Mustafa Can'ın Mersin'in Gülnar ilçesindeki evinin üzerine köy girişinden görülebilecek şekilde Türk bayrağı yerleştirme hayalini kaymakamlık yerine getirdi.

AA | 13.01.2018 - 16:35..
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Şırnak'taki Gabar Dağı mevkisinde yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 Aralık'ta şehit olan Can'ın hayalini öğrenen Gülnar Kaymakamlığı harekete geçti.

Şehidin hayalini kaymakamlık gerçekleştirdi

Kaymakam Ekrem Güngör'ün talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki İshaklar köyünde bulunan Can'ın evinin üstüne Türk bayrağı yerleştirme çalışması başlatıldı.

Kısa sürede tamamlanan çalışmayla şehit Can'ın hayali gerçekleştirilmiş oldu.

Şehidin hayalini kaymakamlık gerçekleştirdi

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