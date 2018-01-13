Şehidin hayalini kaymakamlık gerçekleştirdi

Şırnak'taki Gabar Dağı mevkisinde yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 Aralık'ta şehit olan Can'ın hayalini öğrenen Gülnar Kaymakamlığı harekete geçti.
Kaymakam Ekrem Güngör'ün talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki İshaklar köyünde bulunan Can'ın evinin üstüne Türk bayrağı yerleştirme çalışması başlatıldı.
Kısa sürede tamamlanan çalışmayla şehit Can'ın hayali gerçekleştirilmiş oldu.