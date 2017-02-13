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Şehidin kızından duygusal mesaj

El Bab şehidi Uzman Çavuş Emin Güngör'ün kızı Miraç Güngör, babasının şehit olduğuna hala inanamadığını şaka gibi geldiğini söyledi.

13.02.2017 - 12:42
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Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütüne yönelik operasyonda önceki gün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör'ün (40) üç kızından en büyüğü olan 15 yaşındaki Miraç Göngör, dün Çardak Havalimanı'nda şehidin karşılanması töreni sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Babasına hitaben yazdığı mesajda Güngör, babasıyla birlikte kurdukları hayalleri hatırladığını, onun acısına dayanamadığını ifade etti. Babasının kendisinin asker olmasını istediğini kaydeden Göngör, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ÇOK HAYALİMİZ VARDI"

"Çok hayalimiz vardı, ne güzel hayallerimiz vardı. Hani hep derdin ya, 'bir asker ol da göğsümü gere gere benim kızım asker' diyeyim. Bir de arada 'Teğmen Miraç' diye seslenirdin, nasıl gaza gelirdim, anlatamam. Kim beni destekleyecek bu kadar. Sanki her şey bir kabustan ibaret. Senin o uçaktan inişin, askerlerin seni taşıması, göğsümde yazan Şehit Emin Güngör yazısı..

"O KADAR ÇOK İSTİYORUM Kİ SON KEZ SARILMAK"

O kadar çok istiyorum ki son kez sarılmak, doya doya öpmek, o güzel yüzünü son kez görmek..

Şehidin kızından duygusal mesaj

"DÜN AÇMAYACAĞINI BİLDİĞİM TELEFONUNU ARADIM, ŞAKA GİBİ GELİYOR"

Ben dün açmayacağını bildiğim telefonunu aradım, görmeyeceğini bildiğim bir sürü mesaj attım. Hala şaka gibi geliyor. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi, çok seviyoruz. Sen bizi hep izliyorsun onu da biliyorum"

"GÖKYÜZÜNE ÇIĞLIK ATTIM, BELKİ SESİM SANA ULAŞIR DİYE"

Güngör, mesajını "Dün gece çok çığlık attım gökyüzüne, belki sesim sana ulaşır diye" ifadeleriyle sonlandırdı. Şehidin naaşı, bugün Acıpayam'da düzenlenecek törenin ardından Acıpayam Garnizon Şehitliği'nde defnedilecek.

Şehidin kızından duygusal mesaj

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