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Şehidin yarım bıraktığı mescit tamamlandı

Siirt’in Baykan ilçesinde Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ’ın yapımına başladığı ancak teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olması nedeniyle bitiremediği mescit, tamamlandı.

İHA | 15.01.2018 - 08:42..
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Siirt’in Baykan ilçesi Çukurca köyü Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ, karakol içerisinde mescit yapımına başlamış ancak 24 Temmuz 2017'de teröristlerce düzenlenen saldırı nedeniyle, mescidi tamamlayamadan şehit olmuştu.

Şehidin yarım bıraktığı mescit tamamlandı

MESCİT TAMAMLANDI, BİR DE PARK YAPILDI

Şehidin yarım bıraktığı mescit tamamlanırken, ilçe merkezinde de Niğde ve Baykan belediyelerince şehidin adının verildiği park yapıldı. Park ve mescidin açılışı düzenlenen törenlerle yapıldı.

Şehidin yarım bıraktığı mescit tamamlandı

Park açılışı sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Şehit Akdağ'ın babaannesi Emine Akdağ, "Torunum için dik duracağım." dedi.

Şehidin yarım bıraktığı mescit tamamlandı


Şehit dedesi Mehmet Akdağ da törende duygulandı. Vali Atik, şehit yakınlarına sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Şehidin yarım bıraktığı mescit tamamlandı


"ŞEHİDİN KANI YERDE KALMADI"

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Atik, şehidin kanının yerde kalmadığını, şuanda bu ailenin karşısına bunun hesabını sorarak çıkmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Daha sonra Baykan Belediyesince şehidin dedesi Mehmet Akdağ'a fahri hemşehrilik beratı, parkın yapımında emeği geçenlere çeşitli plaketler verildi.

Şehidin yarım bıraktığı mescit tamamlandı

İLK NAMAZI ŞEHİDİN BABAANNESİ KILDI

Park açılışının ardından şehidin görev yaptığı Çukurca Köyü Jandarma Karakol Komutanlığındaki mescidin açılışı yapıldı. Vali Atik, açılışı şehidin ailesi ve yakınlarıyla birlikte yaptı. Şehidin babası Zekeriya Akdağ, dedesi Mehmet Akdağ ve babaannesi Emine Akdağ, şehit Akdağ tarafından yaptırılan mescitte namaz kıldı, gözyaşlarına hakim olamadılar.

Şehidin yarım bıraktığı mescit tamamlandı

Açılışlara, şehit Astsubay Akdağ'ın babası Zekeriya, dedesi Mehmet, babaannesi Emine Akdağ ve yakınları, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, İlçe Kaymakamı Cuma Çotu, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit ve diğer yetkililer katıldı.

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