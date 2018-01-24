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Şehidin adı, eşinin görev yaptığı okula verildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın ismi öğretmen eşinin çalıştığı okulda yaşatılacak.

DHA | 24.01.2018 - 15:50..
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TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde, Üsteğmen Oğuz Kağan Usta şehit oldu.

YENİ TABELA ASILDI

Şehidin İngilizce öğretmeni eşi Saide Üstüner Usta'nın görev yaptığı Antalya Serik'te Abdurrahmanlar Mahallesi'ndeki Abdurrahmanlar İlkokulu'nun adı değiştirilerek, 'Şehit Oğuz Kağan Usta İlkokulu' oldu.

Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ve Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz'in katılımıyla okulun yeni tabelası asıldı.

Şehidin adı, eşinin görev yaptığı okula verildi

"OKULUMUZA ŞEHİDİMİZİN ADINI VERDİK"

Kaymakam Haluk Şimşek, "Afrin operasyonunda şehit olan üsteğmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Vatan uğruna şehitler olduğu müddetçe bu vatan ebediyen yaşayacaktır. Bu memlekette, bu vatan uğruna çok insanlar şehit oldu. Bu toprakların vatan olmasını sağlayan da budur. Okulumuza şehidimizin adını verdik. Eşi, bu okulda görev yapmaktadır. Acılar paylaşıldıkça azalır. Önemli olan, şehit olmak değil unutulmamaktır." diye konuştu.

Şehidin adı, eşinin görev yaptığı okula verildi

Şehidin adı, eşinin görev yaptığı okula verildi

Şehidin adı, eşinin görev yaptığı okula verildi

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