Şehir dışından döndüklerinde yanan evlerini gördüler

Dün gece, Sarıkorkmaz Mahallesi Okul Sokak'ta Biçer ailesine ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 15 gündür şehir dışında olan Fahri Biçer ve eşi evlerine döndüklerinde yangınla karşılaştı.

EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

Fahri Biçer'in eşi yakınlarına sarılarak ağladı. Evlerini alevler içinde bulan çift, komşularından yangının nasıl çıktığını öğrenmeye çalıştı. Patlama ile kendilerini dışarıya attıklarını anlatan mahalle sakinleri, dışarıya çıktıklarında yangının tüm evi sardığını gördüklerini söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler yangının söndürülmesi ve soğutma çalışmasının yapılmasının ardından evde inceleme yaptı. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, yangının binanın ahşap olmasından dolayı hızla büyüdüğünü ve gerekli müdahalenin yapıldığını söyleyerek, "Yangının kontrol altına alınmasının ardından da gerekli incelemenin yapılacak. Yangının çıkış sebebinin hazırlanacak raporda yer alacaktır." dedi.