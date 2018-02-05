taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.009
USD
3,7635
EURO
4,6916
ALTIN
161,59
PETR
68,1100

Şehir dışından döndüklerinde yanan evlerini gördüler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki evlerine 15 gün sonra dönen Fahri Biçer ve eşi, yangın şoku yaşadı.

DHA | 05.02.2018 - 11:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Dün gece, Sarıkorkmaz Mahallesi Okul Sokak'ta Biçer ailesine ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 15 gündür şehir dışında olan Fahri Biçer ve eşi evlerine döndüklerinde yangınla karşılaştı.

EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

Fahri Biçer'in eşi yakınlarına sarılarak ağladı. Evlerini alevler içinde bulan çift, komşularından yangının nasıl çıktığını öğrenmeye çalıştı. Patlama ile kendilerini dışarıya attıklarını anlatan mahalle sakinleri, dışarıya çıktıklarında yangının tüm evi sardığını gördüklerini söyledi.

Şehir dışından döndüklerinde yanan evlerini gördüler

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler yangının söndürülmesi ve soğutma çalışmasının yapılmasının ardından evde inceleme yaptı. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, yangının binanın ahşap olmasından dolayı hızla büyüdüğünü ve gerekli müdahalenin yapıldığını söyleyerek, "Yangının kontrol altına alınmasının ardından da gerekli incelemenin yapılacak. Yangının çıkış sebebinin hazırlanacak raporda yer alacaktır." dedi.

Şehir dışından döndüklerinde yanan evlerini gördüler

Şehir dışından döndüklerinde yanan evlerini gördüler

Şehir dışından döndüklerinde yanan evlerini gördüler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Köylüler drone kullanarak cep telefonuyla görüşebiliyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Akçalı köyünde, GSM operatörleri şebekeleri çekmediği için, cep telefonu görüşmelerinde drone kullanılıyor.
Şehit üsteğmenin cenazesi Şanlıurfa’ya getirildi
Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerlerden Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun cenazesi memleketi Şanlıurfa’ya getirildi.
Şehidin kanser hastası annesi cenazeyi görünce fenalaştı
Afrin'de PKK/YPG'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Fırat Karaca'nın cenazesi bugün öğlen saatlerinde defnedilecek.
Rampada bırakılan belediye otobüsü çocuk parkına düştü
Trabzon’da bir belediye otobüsü şoförünün sabaha karşı ilk seferinde ihtiyaç molası için rampada bıraktığı otobüs, aşağıya doğru kayarak çocuk parkına düştü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de YPG'li teröristlerin korkulu bekleyişi

Afrin'de YPG'li teröristlerin korkulu bekleyişi

55
Şehitleri aşağılayan Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun listesinde

Şehitleri aşağılayan Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun listesinde

390
ABD konvoyu ile Kuzey Irak'tan PYD'ye yardım

ABD konvoyu ile Kuzey Irak'tan PYD'ye yardım

147
Celal Şengör Afrin operasyonunu destekledi

Celal Şengör Afrin operasyonunu destekledi

84
CHP'li Sezgin Tanrıkulu PM'ye giremedi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu PM'ye giremedi

72
Danimarka'da PKK yandaşlarına Türk tokadı

Danimarka'da PKK yandaşlarına Türk tokadı

74
Tankımıza saldıran teröristler öldürüldü

Tankımıza saldıran teröristler öldürüldü

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM