Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından, geleneksel Türk sporlarının tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla her sene geleneksel olarak düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nin 3’üncüsü 9 Mayıs’ta başlıyor. Etkinlik ve oyunlarıyla sadece Türkiye’de değil tüm dünyada yankı uyandıran festivalin bu seneki ayağına, “At Binenin Kılıç Kuşananın” sloganı damga vuracak.Festivalin bu yılki en önemli sürprizleri, Arap dünyasının ünlü Şahin kuşları ve “Japon atlı okçuları” “Yabusame” olacak. Değeri 1 Milyon TL’yi bulan Şahinler, Etnospor Festivali’nde en özel gösterilerini sergilerken, dünyanın hayranlıkla takip ettiği Japon atlı okçuları, en görkemli gösterilerini ziyaretçilere sunacak. Gösterilerde Arap dünyasının Şahinlerine, Anadolu’nun ünlü kuşları Doğan’lar da eşlik edecek.

Şehir festival havasına girdi; Okçular şehirde! VİDEO

Tüm dünyada geleneksel sporların ve oyunların tanıtılması, yaygınlaşması ve profesyonelleşmesi için çalışmalar yürüten Dünya Etnospor Konfederasyonu, imzasını taşıyan dev etkinlikler aracılığıyla çeşitli medeniyetlerin geleneksel spor ve oyunlarını tarihin tozlu raflarından kurtarıp, günümüze kazandırıyor. Her sene geleneksel olarak düzenlenen Etnospor Kültür Festivali ile de üstlendiği bu misyonu kusursuz bir şekilde gözler önüne seriyor.

9-13 Mayıs tarihleri arasında Yenikapı Meydanı’nda gerçekleştirilecek festivalde toplam 883 sporcu, 13 spor dalında müsabaka yapacak. Çeşitli atlı akrobasi gösterileri de sunulacak. Toplam 43 oba çadırı ile bir de han çadırı alana kurulacak. 14 Türk devleti ve topluluklarına ait çadırların yanı sıra Katar çadırı da olacak. Bunun yanında Kazak kültürüne ait “ak ev” de yine festival alanında kurulacak. 20 adet bölgesel çadır ile bazı belediyelerin çadırları yine Türk geleneksel sporlarını temsilen dikilecek. “Diriliş: Ertuğrul”, derviş ve geleneksel dondurma çadırı da Etnospor Kültür Festivali sürprizleri arasında yer alacak. Spor dallarında toplam 84 at kullanılacak, katılımcıların da çocuklarıyla binebilecekleri atlarla birlikte 150 at olacak. 26 geleneksel çocuk oyunuyla birlikte TRT Çocuk alanında, “Rafadan Tayfa” ile “Maysa İle Bulut” karakterleri çocuklarla buluşacak. Ziyaretçiler, mangala turnuvaları, fetih güreşleri ile çeşitli sahne gösterilerini keyifle izlerken, çok sayıda ülkenin yöresel yemeklerini de tatma imkânı bulacak.

TÜRK DÜNYASI ŞENLİĞİ

Yenikapı Meydanı’nda 5 gün sürecek festivalde Türk dünyasına, Orta Asya ve Anadolu’ya özgü şenlikler hayat bulacak. Festivalde geleneksel Türk sporlarının yanı sıra 14 farklı medeniyeti temsil eden geleneksel çadırlarda oba yaşamı, Mehter Takımı ve kılıç kalkan gösterileriyle tarihi el sanatları atölyeleri gibi pek çok aktivite yer alacak. Festival, Türk devlet ve topluluk çadırları, yöresel çadırlar, geleneksel lezzetler, geleneksel çocuk oyunları, çocuk tiyatroları, çocuklar ve yetişkinler için binicilik, halk oyunları, Orta Asya geleneksel toyları ve yağlı güreş etkinlikleriyle adeta bir şölene dönüşecek.

DÜNYA ETNOSPOR KONFEDERASYONU'NUN FAALİYETLERİ

Dünya Etnospor Konfederasyonu Kırgızistan’da kurulmuştur. Kurumsal yapı olarak bünyesinde şu an birçok ülkeden farklı geleneksel spor dallarını temsil eden on sekiz federasyon bulunduran konfederasyon kuruluşundan bugüne birçok başarılı organizasyona imza atmıştır. Geleneksel Sporların İhyası Forumu 55 ülkeden 200’ü aşkın temsilci katılımıyla Türkiye’de gerçekleştirilmiştir. Dünya Göçebe Oyunları ve Etnospor Kültür Festivali ile yüzbinlerce insanın ata sporlarını öğrenmesine veya hatırlamasına katkıda bulunmuştur. Bunun yanı sıra, çeşitli ilköğretim okullarında etkinlikler düzenleyerek çocuklarımızın ve gençlerimizin geleneksel sporlarımızı tanımasına ve deneyimlemesine yönelik çalışmalar yapmaya devam etmektedir.

BU YIL HANGİ SPOR DALINDA KAÇ SPORCU YARIŞACAK?

1) Aba güreşleri: 40 sporcu

2) Şalvar güreşi: 20 Sporcu

3) Kuşak güreşi: 24 sporcu

4) Mas güreşi: 20 sporcu

5) Fetih güreşleri: 45 başpehlivan ile toplam 300 sporcu

6) Atlı okçuluk: 47 sporcu

7) Atlı cirit: 32 sporcu

8) Kökbörü: 19 sporcu

9) Aşık oyunları: 12 sporcu

10) Mangala: 206 sporcu

11) Geleneksel yaya okçuluğu: 170 sporcu

Toplam Sporcu Sayısı: 883

ATLI GÖSTERİLER

Kırgız atlı akrobasi grubu: 12 kişi

Sovgat Atlı Gösteri Grubu 7 kişi

ÇADIRLAR

Toplam 40 adet çadır ile 1 han çadırı

TÜRK CUMHURİYETLERİNE AİT ÇADIRLAR

1- Avrasya Türk Dünyası

2- Özbekler

3- Kazaklar

4- Kırgızlar

5- Türkmenler

6- Azerbaycan-Karapapak

7- Kırım Türkleri

8- Uygur-Doğu Türkistan

9- Nogaylar

10- Balkanlar

11- Suriye Türkmenleri

12- Irak Türkmenleri

13- Afganistan Türkleri

14- Afgan Türkmenleri

15- Ahıska-Gagavuz-Kuzey Kafkasya

YABANCI ÜLKE KATILIMCI VE ÇADIRLARI (3 adet)

1. Katar Şahin Çadırı

2. Kazakistan Han Çadırı

3. Japonya Atlı Okçuları

BÖLGESEL ÇADIRLAR (20 adet)

Marmara Bölgesi

1. Balıkesir

2. Bursa

3. Edirne

4. Sakarya

Ege Bölgesi

1- Denizli

2- Afyon

İç Anadolu Bölgesi

1- Kayseri

2- Konya

3- Kütahya

Karadeniz Bölgesi

1- Kastamonu

2- Ordu

3- Tokat

Doğu Anadolu Bölgesi

1- Elazığ

2- Erzurum

3- Van

Güneydoğu Bölgesi

1- Adıyaman

4- Gaziantep

Akdeniz Bölgesi

1- Antalya

2- Hatay

3- Kahramanmaraş

DİĞER ÇADIRLAR (3 adet)

1- Diriliş Ertuğrul Çadırı

2- Derviş Çadırı

3- Geleneksel Dondurma Çadırı

KAÇ TANE AT GELİYOR?

Spor dallarında kullanılacak at sayısı: 84

Binicilik at sayısı (halk): 58 (30 yetişkin + 28 midilli)

Akrobasi alanında kullanılacak at sayısı: 17 (12 Kırgız Akrobasi ekibi ve 5 Adet Sovgat Gösteri Grubu)

Genel toplam at sayısı: 159

KAÇ TANE GELENEKSEL ÇOCUK OYUNU VAR?

Toplamda 30 geleneksel çocuk oyunu mevcut

1) Topaç 2) Çember 3) Tiktak 4) Kale Oyunu 5) Menekşe 6) Aşık 8) Sıçratan Top 9) Bezirgân Başı 10) Üç Taş 11) Beş Taş 12) Dokuz Taş 13) Misket 14) İp Atlama 15) Salıncak 16) Çuval Yarışı 17) Yumurta Taşıma Yarışı 18) Kaşık Kukla 19) Masal 20) Bilmece - Mani Küpleri 21) Köy Seyirlik Oyunları 22) Koz Oyunu 23) Seksek 24) Mendil Kapmaca 25) Birdirbir 26) Çocuk tiyatrosu 27) Dalya 28) Halat Çekme Yarışı 28) İstop 29) Kutu Kutu Pense 30) Menekşe 31) Yağ Satarım 32) Cicili Tavuk 33) Basmık 34) Teneke

Ayrıca TRT Çocuk alanında “Maysa ve Bulut” çocuklarla birlikte olacak. “Rafadan Tayfa” da sahnede yer alacak.

ENGELLİLERİN YARIŞACAĞI SPOR DALLARI NELERDİR?

Mangala: 34 Kişi

Geleneksel Okçuluk: 15 Kişi

FETİH YAĞLI GÜREŞLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER:

Baş Pehlivan: 45

Diğer Boylar: 255

Toplam: 300

SAHNEDE YER ALACAK EKİPLER

1- Osmanlı Kılıç Kalkan ekibi

2- İstanbul Türk Halk Müziği Korosu

3- Mehter Takımı Gösterileri

4- Rafadan Tayfa

5- Yöresel Halk Oyunları Ekipleri

6- İstanbul Halk Müziği Korosu

7- 200 kişilik farklı ülkelere ait kostümleriyle folklorik dans toplulukları açılışta yer alacaklar

OBA ALANINDA DÜZENLENECEK TOYLAR VE ETKİNLİKLER

Gelin Toyu (Eski Usule Göre Gelin Gelmesi)

Beşik Toyu (Bebek Duasının Beşikte Okunması)

Tuşo Toyu (Yürümeye Başlayan Çocukların Yarışması)

Aksakallar (Geştek) Toyu (Geleneksel Müzik Aletleriyle 30 Kişilik Grubun Müzikal Ziyafeti)

Göktürk Alfabesi Atölyesi

Bölgelerin yöresel oyunları

Uygulamalı ekmek yapımı

Demircilik

Kilimhane

Alanda Türkmenistan pilavı dağıtımı

UYGULAMALI GELENEKSEL ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Farklı branşlarda toplam 45 el sanatı atölyesi

1. Ahşap Boyama

2. Ahşap El Sanatı

3. Ahşap ve Oyma

4. Ahşap Yakma

5. Bakırcılık

6. Bastonculuk

7. Bıçakçılık

8. Cam Boncuk Yapımı

9. Cam Süsleme

10. Cam Üfleme

11. Çinicilik

12. Çömlekçilik

13. Deri Bileklik

14. Deri Börk

15. Deri Zırh

16. Ebru Sanatı

17. Edirnekâri Ahşap Bezeme

18. Filografi

19. Gümüş İşlemeciliği

20. Hakkaklık

21. Hat

22. İğne Oyası

23. İpek Dokuma

24. Kaligrafi

25. Keçecilik

26. Kırkyamacılık

27. Minyatür

28. Nalbant

29. Örme Halı

30. Porselen

31. Rölyef - Bez Bebek

32. Sanatsal Yazma

33. Sedefkâr

34. Seramik

35. Sıcak Cam

36. Tahta Baskı

37. Takı Tasarımı

38. Tarihi Asma Kilit

39. Tespih Ustası

40. Tezhip

41. Trabzon Kumaş

42. Türk Dünyası Takıları

43. Türk Müzik Aletleri

44. Yemeni

45. Yorgancı

DİĞER ALANLAR VE ETKİNLİKLER:

Namazgâh

İzcilik grupları

Türes Yemek Alanı

Evrensel Tatlar:

1. Afganistan

2. Arnavutluk

3. Azerbaycan

4. Bangladeş

5. Çad

6. Amman

7. Filistin

8. Gürcistan

9. Irak

10. Kamerun

11. Karadağ

12. Kazakistan

13. Kenya

14. Kırgızistan

15. Kosova

16. Makedonya

17. Moğolistan

18. Moldova

19. Namibya

20. Özbekistan

21. Pakistan

22. Romanya

23. Senegal

24. Sırbistan

25. Sudan

26. Tacikistan

27. Tanzanya

28. Tunus

29. Ukrayna

30. Ürdün

Ülkelerin geleneksel tatlarının sunumu

Ustalarından Tekke çorbası, Keşkek, Özbek Pilavı yapımı ve servisi

BU SENEKİ YENİLİKLER:

Katar’dan gelecek olan Şahincilik

Geleneksel Katar Çadırı

Japon Atlı Okçuluğu (YABUSAME) ve Japon Kılıç Gösterisi (IAODO)

Kırgızistan ve Kazakistan Kökbörü Maçı

Geleneksel Kazak Çadırı

TİKA Kubbe Projesi (5 kıtada 170’e yakın ülkede verilen hizmetlerin video halinde yer aldığı kubbe projesi)

Evrensel Tatlar Alanı (TİKA işbirliği ile 30 farklı ülkenin mutfaklarından yemekler sergilenecek)

Halk Bankası 80. Yıla Özel 80 Sanatçıdan Oluşan Halk Çarşısı

14 olan bölgesel çadırlarımız 20’ye yükseldi

133 olan at sayımız 159’a yükseldi

28 olan el sanatı atölye sayımız 47’ye yükseldi

Türkiye’nin Yolculuğu Sergisi (Geçmişten günümüze kadar Türkiye tarihindeki dönüm noktaları)

Ayrıca:

- 4 farklı kategoride ilçe şampiyonlarının katılımı ile İstanbul Okullar Arası Mangala Turnuvası Finali

- Türkiye Okullar Arası Görme Engelliler Mangala Turnuvası Finali gerçekleştirilecektir.

SAYILARLA FESTİVAL

Toplam akredite sporcu / katılımcı sayısı: 1024

Ülke ya da şehir dışından gelenlerin sayısı: 720

Kırgızistan’dan Atlı Akrobasi için 15 sporcu,

Katar’dan Şahin Gösterisi için 7 kişi,

Kazakistan’dan Kökbörü için 13 sporcu,

Japonya’dan Yabusame için 25 kişi ağırlanacak.

Ayrıca Evrensel Tatlar için de 52 yabancı misafir ağırlayacağız.