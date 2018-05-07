Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından, geleneksel Türk sporlarının tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla her sene geleneksel olarak düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nin 3’üncüsü 9 Mayıs’ta başlıyor. Etkinlik ve oyunlarıyla sadece Türkiye’de değil tüm dünyada yankı uyandıran festivalin bu seneki ayağına, “At Binenin Kılıç Kuşananın” sloganı damga vuracak.Festivalin bu yılki en önemli sürprizleri, Arap dünyasının ünlü Şahin kuşları ve “Japon atlı okçuları” “Yabusame” olacak. Değeri 1 Milyon TL’yi bulan Şahinler, Etnospor Festivali’nde en özel gösterilerini sergilerken, dünyanın hayranlıkla takip ettiği Japon atlı okçuları, en görkemli gösterilerini ziyaretçilere sunacak. Gösterilerde Arap dünyasının Şahinlerine, Anadolu’nun ünlü kuşları Doğan’lar da eşlik edecek.
Şehir festival havasına girdi; Okçular şehirde! VİDEO
Tüm dünyada geleneksel sporların ve oyunların tanıtılması, yaygınlaşması ve profesyonelleşmesi için çalışmalar yürüten Dünya Etnospor Konfederasyonu, imzasını taşıyan dev etkinlikler aracılığıyla çeşitli medeniyetlerin geleneksel spor ve oyunlarını tarihin tozlu raflarından kurtarıp, günümüze kazandırıyor. Her sene geleneksel olarak düzenlenen Etnospor Kültür Festivali ile de üstlendiği bu misyonu kusursuz bir şekilde gözler önüne seriyor.
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9-13 Mayıs tarihleri arasında Yenikapı Meydanı’nda gerçekleştirilecek festivalde toplam 883 sporcu, 13 spor dalında müsabaka yapacak. Çeşitli atlı akrobasi gösterileri de sunulacak. Toplam 43 oba çadırı ile bir de han çadırı alana kurulacak. 14 Türk devleti ve topluluklarına ait çadırların yanı sıra Katar çadırı da olacak. Bunun yanında Kazak kültürüne ait “ak ev” de yine festival alanında kurulacak. 20 adet bölgesel çadır ile bazı belediyelerin çadırları yine Türk geleneksel sporlarını temsilen dikilecek. “Diriliş: Ertuğrul”, derviş ve geleneksel dondurma çadırı da Etnospor Kültür Festivali sürprizleri arasında yer alacak. Spor dallarında toplam 84 at kullanılacak, katılımcıların da çocuklarıyla binebilecekleri atlarla birlikte 150 at olacak. 26 geleneksel çocuk oyunuyla birlikte TRT Çocuk alanında, “Rafadan Tayfa” ile “Maysa İle Bulut” karakterleri çocuklarla buluşacak. Ziyaretçiler, mangala turnuvaları, fetih güreşleri ile çeşitli sahne gösterilerini keyifle izlerken, çok sayıda ülkenin yöresel yemeklerini de tatma imkânı bulacak.
TÜRK DÜNYASI ŞENLİĞİ
Yenikapı Meydanı’nda 5 gün sürecek festivalde Türk dünyasına, Orta Asya ve Anadolu’ya özgü şenlikler hayat bulacak. Festivalde geleneksel Türk sporlarının yanı sıra 14 farklı medeniyeti temsil eden geleneksel çadırlarda oba yaşamı, Mehter Takımı ve kılıç kalkan gösterileriyle tarihi el sanatları atölyeleri gibi pek çok aktivite yer alacak. Festival, Türk devlet ve topluluk çadırları, yöresel çadırlar, geleneksel lezzetler, geleneksel çocuk oyunları, çocuk tiyatroları, çocuklar ve yetişkinler için binicilik, halk oyunları, Orta Asya geleneksel toyları ve yağlı güreş etkinlikleriyle adeta bir şölene dönüşecek.
DÜNYA ETNOSPOR KONFEDERASYONU'NUN FAALİYETLERİ
Dünya Etnospor Konfederasyonu Kırgızistan’da kurulmuştur. Kurumsal yapı olarak bünyesinde şu an birçok ülkeden farklı geleneksel spor dallarını temsil eden on sekiz federasyon bulunduran konfederasyon kuruluşundan bugüne birçok başarılı organizasyona imza atmıştır. Geleneksel Sporların İhyası Forumu 55 ülkeden 200’ü aşkın temsilci katılımıyla Türkiye’de gerçekleştirilmiştir. Dünya Göçebe Oyunları ve Etnospor Kültür Festivali ile yüzbinlerce insanın ata sporlarını öğrenmesine veya hatırlamasına katkıda bulunmuştur. Bunun yanı sıra, çeşitli ilköğretim okullarında etkinlikler düzenleyerek çocuklarımızın ve gençlerimizin geleneksel sporlarımızı tanımasına ve deneyimlemesine yönelik çalışmalar yapmaya devam etmektedir.
BU YIL HANGİ SPOR DALINDA KAÇ SPORCU YARIŞACAK?
1) Aba güreşleri: 40 sporcu
2) Şalvar güreşi: 20 Sporcu
3) Kuşak güreşi: 24 sporcu
4) Mas güreşi: 20 sporcu
5) Fetih güreşleri: 45 başpehlivan ile toplam 300 sporcu
6) Atlı okçuluk: 47 sporcu
7) Atlı cirit: 32 sporcu
8) Kökbörü: 19 sporcu
9) Aşık oyunları: 12 sporcu
10) Mangala: 206 sporcu
11) Geleneksel yaya okçuluğu: 170 sporcu
Toplam Sporcu Sayısı: 883
ATLI GÖSTERİLER
Kırgız atlı akrobasi grubu: 12 kişi
Sovgat Atlı Gösteri Grubu 7 kişi
ÇADIRLAR
Toplam 40 adet çadır ile 1 han çadırı
TÜRK CUMHURİYETLERİNE AİT ÇADIRLAR
1- Avrasya Türk Dünyası
2- Özbekler
3- Kazaklar
4- Kırgızlar
5- Türkmenler
6- Azerbaycan-Karapapak
7- Kırım Türkleri
8- Uygur-Doğu Türkistan
9- Nogaylar
10- Balkanlar
11- Suriye Türkmenleri
12- Irak Türkmenleri
13- Afganistan Türkleri
14- Afgan Türkmenleri
15- Ahıska-Gagavuz-Kuzey Kafkasya
YABANCI ÜLKE KATILIMCI VE ÇADIRLARI (3 adet)
1. Katar Şahin Çadırı
2. Kazakistan Han Çadırı
3. Japonya Atlı Okçuları
BÖLGESEL ÇADIRLAR (20 adet)
Marmara Bölgesi
1. Balıkesir
2. Bursa
3. Edirne
4. Sakarya
Ege Bölgesi
1- Denizli
2- Afyon
İç Anadolu Bölgesi
1- Kayseri
2- Konya
3- Kütahya
Karadeniz Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
1- Elazığ
2- Erzurum
3- Van
Güneydoğu Bölgesi
1- Adıyaman
4- Gaziantep
Akdeniz Bölgesi
1- Antalya
2- Hatay
3- Kahramanmaraş
DİĞER ÇADIRLAR (3 adet)
1- Diriliş Ertuğrul Çadırı
2- Derviş Çadırı
3- Geleneksel Dondurma Çadırı
Şehir festival havasına girdi; Okçular şehirde! VİDEO
KAÇ TANE AT GELİYOR?
Spor dallarında kullanılacak at sayısı: 84
Binicilik at sayısı (halk): 58 (30 yetişkin + 28 midilli)
Akrobasi alanında kullanılacak at sayısı: 17 (12 Kırgız Akrobasi ekibi ve 5 Adet Sovgat Gösteri Grubu)
Genel toplam at sayısı: 159
KAÇ TANE GELENEKSEL ÇOCUK OYUNU VAR?
Toplamda 30 geleneksel çocuk oyunu mevcut
1) Topaç 2) Çember 3) Tiktak 4) Kale Oyunu 5) Menekşe 6) Aşık 8) Sıçratan Top 9) Bezirgân Başı 10) Üç Taş 11) Beş Taş 12) Dokuz Taş 13) Misket 14) İp Atlama 15) Salıncak 16) Çuval Yarışı 17) Yumurta Taşıma Yarışı 18) Kaşık Kukla 19) Masal 20) Bilmece - Mani Küpleri 21) Köy Seyirlik Oyunları 22) Koz Oyunu 23) Seksek 24) Mendil Kapmaca 25) Birdirbir 26) Çocuk tiyatrosu 27) Dalya 28) Halat Çekme Yarışı 28) İstop 29) Kutu Kutu Pense 30) Menekşe 31) Yağ Satarım 32) Cicili Tavuk 33) Basmık 34) Teneke
Ayrıca TRT Çocuk alanında “Maysa ve Bulut” çocuklarla birlikte olacak. “Rafadan Tayfa” da sahnede yer alacak.
ENGELLİLERİN YARIŞACAĞI SPOR DALLARI NELERDİR?
Mangala: 34 Kişi
Geleneksel Okçuluk: 15 Kişi
FETİH YAĞLI GÜREŞLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER:
Baş Pehlivan: 45
Diğer Boylar: 255
Toplam: 300
SAHNEDE YER ALACAK EKİPLER
1- Osmanlı Kılıç Kalkan ekibi
2- İstanbul Türk Halk Müziği Korosu
3- Mehter Takımı Gösterileri
4- Rafadan Tayfa
5- Yöresel Halk Oyunları Ekipleri
6- İstanbul Halk Müziği Korosu
7- 200 kişilik farklı ülkelere ait kostümleriyle folklorik dans toplulukları açılışta yer alacaklar
OBA ALANINDA DÜZENLENECEK TOYLAR VE ETKİNLİKLER
Gelin Toyu (Eski Usule Göre Gelin Gelmesi)
Beşik Toyu (Bebek Duasının Beşikte Okunması)
Tuşo Toyu (Yürümeye Başlayan Çocukların Yarışması)
Aksakallar (Geştek) Toyu (Geleneksel Müzik Aletleriyle 30 Kişilik Grubun Müzikal Ziyafeti)
Göktürk Alfabesi Atölyesi
Bölgelerin yöresel oyunları
Uygulamalı ekmek yapımı
Demircilik
Kilimhane
Alanda Türkmenistan pilavı dağıtımı
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UYGULAMALI GELENEKSEL ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Farklı branşlarda toplam 45 el sanatı atölyesi
1. Ahşap Boyama
2. Ahşap El Sanatı
3. Ahşap ve Oyma
4. Ahşap Yakma
5. Bakırcılık
6. Bastonculuk
7. Bıçakçılık
8. Cam Boncuk Yapımı
9. Cam Süsleme
10. Cam Üfleme
11. Çinicilik
12. Çömlekçilik
13. Deri Bileklik
14. Deri Börk
15. Deri Zırh
16. Ebru Sanatı
17. Edirnekâri Ahşap Bezeme
18. Filografi
19. Gümüş İşlemeciliği
20. Hakkaklık
21. Hat
22. İğne Oyası
23. İpek Dokuma
24. Kaligrafi
25. Keçecilik
26. Kırkyamacılık
27. Minyatür
28. Nalbant
29. Örme Halı
30. Porselen
31. Rölyef - Bez Bebek
32. Sanatsal Yazma
33. Sedefkâr
34. Seramik
35. Sıcak Cam
36. Tahta Baskı
37. Takı Tasarımı
38. Tarihi Asma Kilit
39. Tespih Ustası
40. Tezhip
41. Trabzon Kumaş
42. Türk Dünyası Takıları
43. Türk Müzik Aletleri
44. Yemeni
45. Yorgancı
DİĞER ALANLAR VE ETKİNLİKLER:
Namazgâh
İzcilik grupları
Türes Yemek Alanı
Evrensel Tatlar:
1. Afganistan
2. Arnavutluk
3. Azerbaycan
4. Bangladeş
5. Çad
6. Amman
7. Filistin
8. Gürcistan
9. Irak
10. Kamerun
11. Karadağ
12. Kazakistan
13. Kenya
14. Kırgızistan
15. Kosova
16. Makedonya
17. Moğolistan
18. Moldova
19. Namibya
20. Özbekistan
21. Pakistan
22. Romanya
23. Senegal
24. Sırbistan
25. Sudan
26. Tacikistan
27. Tanzanya
28. Tunus
29. Ukrayna
30. Ürdün
Ülkelerin geleneksel tatlarının sunumu
Ustalarından Tekke çorbası, Keşkek, Özbek Pilavı yapımı ve servisi
BU SENEKİ YENİLİKLER:
Katar’dan gelecek olan Şahincilik
Geleneksel Katar Çadırı
Japon Atlı Okçuluğu (YABUSAME) ve Japon Kılıç Gösterisi (IAODO)
Kırgızistan ve Kazakistan Kökbörü Maçı
Geleneksel Kazak Çadırı
TİKA Kubbe Projesi (5 kıtada 170’e yakın ülkede verilen hizmetlerin video halinde yer aldığı kubbe projesi)
Evrensel Tatlar Alanı (TİKA işbirliği ile 30 farklı ülkenin mutfaklarından yemekler sergilenecek)
Halk Bankası 80. Yıla Özel 80 Sanatçıdan Oluşan Halk Çarşısı
14 olan bölgesel çadırlarımız 20’ye yükseldi
133 olan at sayımız 159’a yükseldi
28 olan el sanatı atölye sayımız 47’ye yükseldi
Türkiye’nin Yolculuğu Sergisi (Geçmişten günümüze kadar Türkiye tarihindeki dönüm noktaları)
Ayrıca:
- 4 farklı kategoride ilçe şampiyonlarının katılımı ile İstanbul Okullar Arası Mangala Turnuvası Finali
- Türkiye Okullar Arası Görme Engelliler Mangala Turnuvası Finali gerçekleştirilecektir.
SAYILARLA FESTİVAL
Toplam akredite sporcu / katılımcı sayısı: 1024
Ülke ya da şehir dışından gelenlerin sayısı: 720
Kırgızistan’dan Atlı Akrobasi için 15 sporcu,
Katar’dan Şahin Gösterisi için 7 kişi,
Kazakistan’dan Kökbörü için 13 sporcu,
Japonya’dan Yabusame için 25 kişi ağırlanacak.
Ayrıca Evrensel Tatlar için de 52 yabancı misafir ağırlayacağız.