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Şuayip Birinci şehir hastanelerinin farkını anlattı

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, şehir hastanelerinin nasıl hizmet verdiğine dair bilgiler verdi.

Haber Merkezi | 22.06.2018 - 12:06..
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Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci 24 kanalına konuk olarak canlı yayında soruları yanıtladı. Birinci, şehir hastaneleriyle ilgili önemli detayları paylaştı.

Birinci, "Şehir hastanelerinin diğer hastanelerden en önemli farkı finansal modeli ve standartları. Ciddi bir teknolojik altyapısı var." dedi.

"RİSKLERİN BEDELİ YÜKLENİCİ FİRMAYA AİT"

Birinci, şehir hastaneleriyle ilgili kamu-özel ortaklığına neden gidildiğini şöyle açıkladı: "Finansman tamamıyla yüklenici tarafından getirildi. Ve 25 yıl boyunca kullanım bedeli olarak kamudan tahsil edilecek. Ancak burada risklerin bedeli yüklenici firmaya ait. Diyelimki hastanede herhangi bir cihaz 9. yılda bozuldu. Ofirma hemen yenisini getiriyor size. Devlet bunla hiçbir şekilde uğraşmıyor. Bizim şehir hastanelerimizin 25 yıllık bakım bedeli, diğer hastanelerin bedeli kadar.Bugün şehir hastanelerinin daha pahalı olduğu yorumu var. Ancak metrekare başına baktığımızda diğer hastanelerden daha avantajlıyız. 25 yıl sonra tamamıyla kmuya ait. Zaten arazi kamuya ait. Bunların hepsi kamu için avantaj."

"HASTANELERİMİZİN YAŞ ORTALAMASI 13'E İNDİ"

Şehir hastanelerinin yapımıyla Türkiye'deki hastanelerin yenilendiğini belirten Birinci, "Hastanelerimizin yaş ortalaması eskiden 48'di. Bu hastanelerle birlikte hastanelerimizin yaş sayısını 13'e indirdik." dedi.

"İNANILMAZ BİR TAMAMLAMA HIZI VAR"

Birinci hastanelerin yapım hızıyla ilgili bilgileri de paylaşarak, "Bizim şehir hastanelerimizin 32 ayı geçeni yok. Muhtemelen 36 ayı hiçbiri geçmeyecek. Çünkü cezaya düşüyorlar. Şu ana kadar yarısını yapmışız ve 66 ayda bitmiş. Baktığımız zaman inanılmaz bir tamamlama hızı var. Hastaya evinden hastanenin içinde tedavi göreceği odaya kadar navigasyon desteği vereceğiz." dedi.

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