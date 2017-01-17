Şehir hastanesiyle birlikte hastalara büyük kolaylık

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'nın düzenlediği saldırıda şehit olan Polis Mahmut Ava, son yolculuğuna uğurlandı.

Patrick Kluivert'ın, Ajax'ta oynayan 17 yaşındaki oğlu Justin Kluivert, ortaya koyduğu futbolla izleyenleri mest etti.

Patrick Kluivert'ın oğlu şov yaptı - İZLE

FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan, gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan kişi sayısı artmaya devam ediyor.

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Demirtaş ve Yüksekdağ için istenen ceza belli oldu

Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile ilgili iddianame hazırlandı.