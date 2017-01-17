Şehir hastanesiyle birlikte hastalara büyük kolaylık

Dün Yozgat'ta hasta kabulüne başlayan Yozgat Şehir Hastanesi'yle bir devir sona erdi.
HASTALAR AZARLANIYORDU
Köhneleşmiş zihniyetin ürünü olan eski hastanelerde; hastaların sorularına çalışanlar azarlayarak cevap veriyordu. Bu durum özellikle yaşlı hastalarda büyük sorunlara yol açıyordu.
Yozgat Şehir Hastanesi'nden kareler - GALERİ
HASTA KARŞILAMADA YENİ DÖNEM
Yozgat Şehir Hastanesi'nde "hoşgeldiniz" yazılı tişörtleriyle göreve başlayan karşılama elemanları ise yaşlı ve yürüme zorluğu çeken hastaları azarlamadan, aksine güleryüzle yardımcı oldular.