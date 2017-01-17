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Şehir hastanesiyle birlikte hastalara büyük kolaylık

Yozgat'ta açılan Yozgat Şehir Hastenesi'ne göreve başlayan çalışanlar hastalara yardımcı oluyorlar.

17.01.2017 - 16:09
  1. Haberler
  2. Sağlık
Şehir hastanesiyle birlikte hastalara büyük kolaylık

Dün Yozgat'ta hasta kabulüne başlayan Yozgat Şehir Hastanesi'yle bir devir sona erdi.

HASTALAR AZARLANIYORDU

Köhneleşmiş zihniyetin ürünü olan eski hastanelerde; hastaların sorularına çalışanlar azarlayarak cevap veriyordu. Bu durum özellikle yaşlı hastalarda büyük sorunlara yol açıyordu.

Şehir hastanesiyle birlikte hastalara büyük kolaylık

Yozgat Şehir Hastanesi'nden kareler - GALERİ

HASTA KARŞILAMADA YENİ DÖNEM

Yozgat Şehir Hastanesi'nde "hoşgeldiniz" yazılı tişörtleriyle göreve başlayan karşılama elemanları ise yaşlı ve yürüme zorluğu çeken hastaları azarlamadan, aksine güleryüzle yardımcı oldular.

Şehir hastanesiyle birlikte hastalara büyük kolaylık

Şehir hastanesiyle birlikte hastalara büyük kolaylık

Yozgat Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı haberi
Şehir hastanesiyle birlikte hastalara büyük kolaylık

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