taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.348
USD
3,5489
EURO
3,9641
ALTIN
143,94
PETR
51,8800

İstanbul Boğazı'ndan geçen dev boru döşeme gemisi

Boğaz'dan dev boyutlarda doğalgaz boru döşeme gemisi geçiyor. Bu nedenle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.

31.05.2017 - 08:44
  1. Haberler
  2. Yaşam
İstanbul Boğazı'ndan geçen dev boru döşeme gemisi

Rus doğalgazını Türkiye'ye taşıyacak TürkAkım boru hattının derin sulardaki inşaatını gerçekleştirecek Pioneering Spirit adlı boru döşeme gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor.

2 HAZİRAN'DA ULAŞACAK

İstanbul Boğazı'na sabah saatlerinde giriş yapan 382 metre uzunluğunda ve 124 metre genişliğindeki Malta bayraklı geminin, Rusya'nın Anapa Limanı'na 2 Haziran'da ulaşması bekleniyor.

İstanbul Boğazı'ndan geçen dev gemi

İstanbul Boğazı'ndan geçen dev boru döşeme gemisi

İstanbul Boğazı'ndan geçen dev boru döşeme gemisi

BOĞAZ TRAFİĞE KAPATILDI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı da geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi dolayısıyla uluslararası gemi trafiğini çift yönlü askıya aldı. Geminin döşeyeceği gaz boruları, Karadeniz altından 900 kilometre boyunca ilerleyerek Trakya kıyısında Türkiye'ye ulaşacak.

İstanbul Boğazı'ndan geçen dev gemi

İlginizi Çekebilir
Cannes Film Festivali'ne katılan Türk öğrenci
Hollanda'ya Erasmus için giden Türk öğrenci Ali Umut Kal daha sonra çalışmak için gittiği Cannes'da kendini kırmızı halıda buldu.
Bebekleri fazla giydirmek onları sinirli yapıyor
Yaz aylarında bebeğiniz için dikkat etmeniz gereken önemli noktalar.
Asla karıştırmamanız gereken temizlik ürünleri
Hem kendi hem ailenizin sağlığını korumak için bu ürünleri asla karıştırmayın.
Kağıt toplayan çocuğun uykusu
Adana çekilen bir fotoğraf çoğu şeyi anlatır nitelikte.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum

Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum

106
Ceceli sevgilisiyle birlikte Miami'ye uçtu

Ceceli sevgilisiyle birlikte Miami'ye uçtu

107
Rusya'dan charter seferleri artacak

Rusya'dan charter seferleri artacak

25
PKK'lı Ayşe Deniz Karacagil'in ölümü Cengiz Çandar'ı üzdü

PKK'lı Ayşe Deniz Karacagil'in ölümü Cengiz Çandar'ı üzdü

102
'Psikolojim bozuldu' diyerek yolcuları indirdi

'Psikolojim bozuldu' diyerek yolcuları indirdi

71
Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yıla göre arttı

Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yıla göre arttı

22
Hulusi Akar: Darbeciler Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla yıkıldı

Hulusi Akar: Darbeciler Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla yıkıldı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM