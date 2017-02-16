taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.214
USD
3,6647
EURO
3,9037
ALTIN
145,89
PETR
56,0900

Şehir Hatları vapurunu internetten satışa çıkardılar

İstanbul Şehir Hatları'nda 35 yıl boyunca yolcu taşıyan "Şehit Caner Gönyeli" vapuru internette 1.2 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı.

16.02.2017 - 16:56
  1. Haberler
  2. Yaşam

İlanda, Deniz İşletme Müdürlüğü’nden 4 yıl önce ihale ile satın alınan yolcu vapuru, 3 Şubat’ta satışa çıkarıldı. Vapura şu ana kadar yerli-yabancı turizm işletmeleri ve mimarlar talip oldu.

1978 YAPIMI

Ticari işletme için uygunluk belgesi olan, 60 metre uzunluğunda, 10 metre eninde ve 12 metrelik derinliğe sahip yolcu vapuru, 750 beygirlik iki adet motora ve 650 kişilik yolcu kapasitesine sahip. 1978’de yapılan vapurda kaptan köşkünün yanı sıra, 4 büyük salon ile suyun altında 4 metre kazan dairesi ve odalar mevcut. Yalova’da demirli halde bulunan yolcu vapuru alıcısını bekliyor.

Şehir Hatları vapurunu internetten satışa çıkardılar

1.2 MİLYON TL İSTENİYOR

Öte yandan yolcu vapuru için istenen satış bedeli ise 1 milyon 200 bin lira.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabe ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabe ziyareti

358
Erdoğan ve Hulusi Akar birlikte saf tuttu

Erdoğan ve Hulusi Akar birlikte saf tuttu

596
Hulusi Akar açıkladı: El Bab operasyonu bitti

Hulusi Akar açıkladı: El Bab operasyonu bitti

203
Sırrı Süreyya Önder oran verdi: Evetçiler kaybedecek

Sırrı Süreyya Önder oran verdi: Evetçiler kaybedecek

220
Sneijder'den Tudor yorumu

Sneijder'den Tudor yorumu

12
Mısır'da ekonomik krizin önü alınamıyor

Mısır'da ekonomik krizin önü alınamıyor

97
Saldırıya uğrayan başörtülü kızın babası konuştu

Saldırıya uğrayan başörtülü kızın babası konuştu

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM