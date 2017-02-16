Şehir Hatları vapurunu internetten satışa çıkardılar

İlanda, Deniz İşletme Müdürlüğü’nden 4 yıl önce ihale ile satın alınan yolcu vapuru, 3 Şubat’ta satışa çıkarıldı. Vapura şu ana kadar yerli-yabancı turizm işletmeleri ve mimarlar talip oldu.

1978 YAPIMI

Ticari işletme için uygunluk belgesi olan, 60 metre uzunluğunda, 10 metre eninde ve 12 metrelik derinliğe sahip yolcu vapuru, 750 beygirlik iki adet motora ve 650 kişilik yolcu kapasitesine sahip. 1978’de yapılan vapurda kaptan köşkünün yanı sıra, 4 büyük salon ile suyun altında 4 metre kazan dairesi ve odalar mevcut. Yalova’da demirli halde bulunan yolcu vapuru alıcısını bekliyor.

1.2 MİLYON TL İSTENİYOR

Öte yandan yolcu vapuru için istenen satış bedeli ise 1 milyon 200 bin lira.