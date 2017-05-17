Şehir merkezine inen ayı yavrusu koruma altına alındı

İlçeye bağlı Yaka Mahallesi Muhtarı Mustafa Çakır, köpeğinin havlaması üzerine evden dışarıya çıktığında bahçenin kenarındaki yavru ayıyı gördü. Mustafa Çakır ve çevredekiler, yavru ayıyı kovalayarak kendi evi ile yandaki İlçe Emniyet Müdürlüğü binası arasında bulunan bahçede sıkıştırdı.

ENSESİNDEN TUTARAK YAKALADI

Bir kişi, yavru ayıyı ensesinden tutarak yakaladı. Bu sırada haber verilmesiyle gelen polislerden biri ayıyı aynı şekilde ensesinden tutup İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının girişindeki nöbet kulübesine kilitledi.

GÖREVLİLERE TESLİM EDİLDİ

Polisler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlileri gelinceye kadar yavru ayıyı armutla beslemeye çalıştı. Yavru ayı, gelen milli parklar görevllieri tarafından nöbet kulübesinde kafes içine konularak Efteni Gölü mevkisindeki rehabilitasyon merkezine götürüldü. Yavru ayı burada veteriner kontrolünden geçirilecek. Avcılar tarafından vurulduğu ileri sürülen anne ayı ile ilgili araştırma yapılacağı, bulunamaması durumunda da yavru ayının Bursa veya İstanbul'da rehabilitasyon merkezine götürüleceği belirtildi.

"KÖPEK HAVLIYORDU, GİTTİM BAKTIM AYI YAVRUSU"

Mahalle Muhtarı Mustafa Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evin önünde köpek havlıyordu. Gittim baktım ayı yavrusu. O arada peşine koştum yakalamaya çalıştım, yakalayamadım. Emniyetin yanına sıkıştı. İlk önce emniyeti aradım, daha sonra zabıtayı aradım. Bu köşede sıkıştırdık. En son yakaladık. Emniyetin kulübesine bıraktık. Bunlar 3 yavru diye söylenti var. Annesinin Taşlık Köyü’nde vurulduğu yönünde iddialar var. Aç kalınca köye indi yavru" dedi.

























