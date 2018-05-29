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Şehir Sofraları halkın yüzünü güldürüyor

Esenler Belediyesinin Ramazan ayı boyunca düzenlediği Şehir Sofraları etkinliği, halktan yoğun ilgi ve katılım görüyor.

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 07:59..
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Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun da katılımıyla gerçekleşen Şehir Sofraları etkinliği yediden yetmişe herkesin yüzünü güldürüyor.

Ramazan ayında vatandaşlar, toplanarak her gün bir farklı şehir kültürünün sofrasıyla buluşuyor.

Şehir Sofraları halkın yüzünü güldürüyor

Önceki gün Karabük'e ait lezzetler halkın ilgi odağı oldu. Dün yapılan iftarda ise Amasyalıların sunduğu lezzetler beğeni topladı.

"BİRLİĞİMİZİ PEKİŞTİRİYOR, MEMLEKET SOHBETİ YAPIYORUZ"

Göksu, etkinlikle ilgili olarak, "Her gece bir Anadolu şehrimizin derneğinde hemşehrilerimizle buluşuyor, birliğimizi pekiştiriyor, memleket sohbeti yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

Şehir Sofraları halkın yüzünü güldürüyor

Şehir Sofraları halkın yüzünü güldürüyor

Şehir Sofraları halkın yüzünü güldürüyor

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