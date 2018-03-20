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Şehir Tiyatroları Dünya Tiyatro Günü'nde ücretsiz

BB Şehir Tiyatroları'nda 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde 7 oyun ücretsiz olarak seyredilebilecek.

AA | 20.03.2018 - 09:00..
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Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 27 Mart'ta Şehir Tiyatroları'nda 7 oyun tiyatroseverlerle buluşacak. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Hisse-i Şayia", Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde "Kahvede Şenlik Var", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Macbeth", Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde "Nora-Bir Bebek Evi", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Bizim Aile", Ümraniye Sahnesi'nde Saadet Hanım, Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde ise Ben "Çağırmadım" başlıklı oyunlar, seyircilere ücretsiz sahnelenecek.

Şehir Tiyatroları Dünya Tiyatro Günü'nde ücretsiz

Oyunların biletleri "sehirtiyatrolari.ibb.istanbul" adresinden ya da "İBB Şehir Tiyatroları" mobil uygulamasından temin edilebilecek.

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