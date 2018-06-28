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Şehir Tiyatroları oyunları 567 bin izleyiciye ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sezon boyunca tiyatroseverlerin beğenisine sunulan 31'i yerli toplam 46 oyun yüzde 93 doluluk oranı ile sahnelendi.

AA | 28.06.2018 - 13:35..
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Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, 2017-2018 tiyatro sezonuna değerlendirmede bulundu. Sezon boyunca 31'i yerli olmak üzere toplam 46 oyunu izleyiciyle buluşturduklarını belirten Süha Uygur, "Bin 508 seansta bizleri yalnız bırakmayan 567 bin seyircimize canı gönülden teşekkürü bir borç bilirim. Elimizden geldiğince seyircimizin isteklerine yanıt olmaya çalıştığımız bir sezonu geride bıraktık. Her yeni sezonda bir öncekinden daha iyi olabilmek adına çalışıyoruz ve bu doğrultuda çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Siz değerli seyircilerimiz bizlerle birlikte olduğu sürece İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları eller üstünde en iyi olana ulaşacaktır." diye konuştu.

YENİ OYUNLAR SAHNELENECEK

Süha Uygur ,"105. yılımızda daha çok seyirciye ulaşma hedefimiz doğrultusunda birçok yeni oyun ile sizlerin karşında olacağız. Bizleri bu noktaya taşıyan sevgili çalışma arkadaşlarıma, en önemlisi de siz saygıdeğer seyircilerimize tekrar çok teşekkür ederim. Ayrıca tüm Türkiye'de perde açmış olan gerek kurum tiyatrolarını gerek özel tiyatroları da geçirdikleri başarılı sezondan ötürü tebrik eder, yeni sezonda da alkışlarının hiç dinmemesini, herkesin tiyatro sanatıyla kucaklaşmasını yürekten temenni ederim." dedi.

Şehir Tiyatroları oyunları 567 bin izleyiciye ulaştı


OYUNCULARA 15 ÖDÜL

Şehir Tiyatroları oyunları ve oyuncuları sezon içinde yılın en iyi projesi ödülünün yanı sıra yılın en iyi kadın oyuncusu, erkek oyuncusu, dramaturgu, yönetmeni, kostüm tasarımı da dahil farklı dallarda 15 ödüle layık görüldü.

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