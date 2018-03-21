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Şehir Tiyatrolarında bu hafta hangi oyunlar var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Mart ayının 3. haftasında 17 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

Haber Merkezi | 21.03.2018 - 09:37..
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21-25 Mart 2018 tarihleri arasında sahnelenecek oyunlar şöyle: Makedonya Gamzesi, Geç Kalanlar, Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar, On İki Öfkeli Adam, Reis Bey, Çingeneler Gökyüzünde Yaşar, İki Arada Bir Yerde ve çocuk oyunları: Define Adası, Palyaço Prens, Mevlana’dan Masallar, Bir Kümes Hikayesi, Elma Kurdu Kırtık, Benim Güzel Pabuçlarım, Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Karagöz’ün Uykusu, Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt.

MAKEDONYA GAMZESİ

Batılılaşma yolundaki Osmanlı’nın sancılarını, II. Abdülhamit Han’ın son dönemleri ile İttihat Terakki’yi, mesleğine aşık  bir asker olan Binbaşı Fehmi Aksaray’ın  gözünden anlatan oyun, aynı zamanda hüzünlü bir aşkın da hikayesini konu alıyor.

Aynı adlı romandan sahneye uyarlanan Makedonya Gamzesi, dönemin siyasi ve sosyal şartlarını o zamanların  İstanbul'unu, sokaklarıyla, insanları ve yaşam koşullarıyla gerçekçi bir biçimde gözler önüne seriyor.

Şehir Tiyatrolarında bu hafta hangi oyunlar var

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