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Şehir Tiyatroları'nın iki oyunu izleyiciyle buluşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın 'Sızı' adlı oyunu Tuzla'da, 'Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt' oyunu ise Kadıköy'de izleyiciyle buluşacak.

AA | 27.03.2018 - 09:08..
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Salih Efiloğlu’nun yazıp Kubilay Penbeklioğlu’nun yönettiği Sızı oyunu, bugün saat 20.00'de Sabancı Üniversitesi Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

DIŞ GÜÇLERİN OYUNLARI

Ermeni ailelerin göç etmek zorunda kalışını ve göçün ardından gittikleri ülkede yaşadıkları sorunları ele alan oyunun konusu kısaca şöyle:  Anadolu, 1913'te dış güçler tarafından yaratılmaya çalışılan kaosun eşiğindedir. Yıllarca yan yana yaşamış, birbirini kardeş bilmiş halk kışkırtılmaktadır.

Şehir Tiyatroları'nın iki oyunu izleyiciyle buluşacak

ZORUNLU TEHCİR

Bir grup Ermeni ailesi bunun bir parçası olmamak için önce İstanbul'a, ardından Paris'e gitmek zorunda kalır. Dünya siyaseti sonucu 1941'de daha büyük bir çıkmaza sürüklenen ailelerin durumu, yaklaşan savaş ve Anadolu özlemiyle içinden çıkılmaz bir hale gelir.

Okan Karaca'nın yazıp yönettiği Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt adlı çocuk oyunu ise bugün 15.00'te Kadıköy Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Karaca ile Pınar Aygün'ün rol aldığı oyun, üç afacan kardeşin yaramazlıklarını ve herkesin korktuğu Muhteşem Kurt ile tanışıp arkadaş olmalarını, mümkün olduğunca yalın biçimde, çocukların gözünden anlatıyor.

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