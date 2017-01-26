Şehircilik Şurası 27 Ocak’ta toplanıyor

Türkiye’nin insan odaklı yeni şehirleşme vizyonunu, gelişen koşullar çerçevesinde katılımcı bir şekilde belirlenebilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Şehircilik Şurası düzenleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açılışı yapılacak şura, dört ana komisyonda çalışmalarını yürütecek.



(Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki)

Komisyonların gündem konuları ise şöyle;

Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım, Kentsel Dönüşüm, Şehirleşme, Göç ve Uyum, Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü.

İNSAN VE ŞEHİRLERİN KİMLİĞİ TARTIŞMAYA AÇILIYOR

Düzenlenecek olan şura ile ilgili bir açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki; “Şehircilik Şurası ile insanımızın ruhunun, tarihsel birikiminin, toplumsal hassasiyetlerinin ve şehirli kimliğinin ön planda tutulduğu konular, güncel gelişmeler ışığında, akademisyenler, üniversiteler, ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından tartışmaya açılıyor.” dedi.

STRATEJİ GELİŞTİRİP ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNACAĞIZ

Şehircilik Şurası’na, ülkenin saygın akademisyenleri, bürokratları ve uzmanlarıyla beraber ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılacağını kaydeden Bakan Özhaseki, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın görev alanına giren konulara ilişkin durum tespitleri ve incelemeler yapılacak, sorunlar belirlenecek, stratejiler geliştirilecek, akabinde çözüm önerileri sunulacaktır.” ifadesini kullandı.

İNSAN ODAKLI ŞEHİRLEŞME VİZYONU YENİDEN BELİRLENECEK

Türkiye’nin insan odaklı şehirleşme vizyonunun değişen koşullar çerçevesinde yeniden belirleneceğini vurgulayan Özhaseki, “Medeniyetimizin ve geleneksel kültürümüzün sürdürülebilmesi için, doğal ve tarihi dokunun korunup gelecek nesillere aktarılabilmesi için, yepyeni bir anlayış ortaya çıkıyor.” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, geçmişinden kopuk bir mimariyle şekillenen, sosyal ve kültürel mirasını yitiren, yaşam kalitesini düşüren, insana ve çevreye karşı duyarsız olan bir şehirleşmeyi reddettiğini ifade eden Bakan Özhaseki, Bakanlığının, bir taraftan köklü medeniyetini referans aldığını, bir taraftan da sürdürülebilir ve kimlikli şehirlerin önünü açtığını belirtti.

ŞEHİRCİLİKTE YENİ VİZYON

Şuranın ana temasının “Şehircilikte Yeni Vizyon” olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü; “Hedefimiz; Türkiye’nin yeni şehircilik vizyonunu, gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde akademisyenlerle, bürokratlarla, ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte belirlemektir. Şuramızın süreceği 3 ay boyunca; Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım’dan Kentsel Dönüşüm’e, Şehirleşme, Göç ve Uyum’dan Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü’ne kadar çok geniş bir yelpazede çalışma fırsatı bulacağız.”

Şehircilik Şurası sonrası yayımlanacak olan Sonuç Bildirgesi’nin önemine değinen Özhaseki, Sonuç Bildirgesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mensuplarına, şehircilik alanında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar ile uzmanlara önemli bir başvuru kaynağı olacağına inandığını kaydetti.

ŞURA, KÜLLİYE'DE GERÇEKLEŞECEK

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek Şura’nın açılış programına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağını kaydeden Bakan Özhaseki, açıklamasını şöyle sonlandırdı: “Cumhurbaşkanımızın, vermiş oldukları destek ve göstermiş oldukları ilgiden dolayı kendilerine bu vesile ile yeniden teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Şehircilik Şurası münasebetiyle vakitlerini Türkiye’nin Şehirleri için ayıracak olan saygıdeğer bilim adamlarımıza, üniversitelerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin değerli mensuplarına katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Şehircilik Şurası’ndan elde edilecek sonuçların Yeni Türkiye idealimize hizmet etmesini, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.